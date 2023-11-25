Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

GÃ¼ncelleme Tarihi:
2024 yÄ±lÄ±nda Ã¶denecek, vergi, ceza ve harÃ§lara iliÅŸkin artÄ±ÅŸ oranÄ± Resmi Gazete'de duyuruldu. 2024 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m vergi, ceza ve harÃ§lar yÃ¼zde 58,46 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸayacak.
Kimlik yenileme Ã¼creti 83 liradan 131,5 liraya, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§menin cezasÄ± 951 liradan 1507 liraya Ã§Ä±ktÄ±.
SON SÃ–ZÃœ CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN SÃ–YLÃœYOR
Yeniden deÄŸerleme oranÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerde bulunabiliyor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi'nde yeniden deÄŸerleme oranÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zde 50 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
TRAFÄ°K CEZALARINDA ERKEN Ã–DEMEYE YÃœZDE 25 Ä°NDÄ°RÄ°M
Trafik cezalarÄ±nÄ± kesildikten veya beyan edildiÄŸinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§inde Ã¶denmesi halinde yÃ¼zde 25 indirim uygulanÄ±yor.
Ä°ÅžTE YENÄ° CEZA, HARÃ‡ VE VERGÄ°LER...Â
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