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Yeni vergi, harç ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Vergi#Ceza#Harç
Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k
Burak TAÅžÃ‡I
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 25, 2023 07:52

Yeniden deÄŸerleme oranÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re 2023 yÄ±lÄ± iÃ§in yeniden deÄŸerleme oranÄ± yÃ¼zde 58,46 olarak belirlendi. BÃ¶ylece vergi, ceza, harÃ§lara artÄ±ÅŸ yapÄ±lacak. MTV, trafik cezalarÄ±, pasaport, kimlik, ehliyet harÃ§larÄ± bÃ¶ylece 2024 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla deÄŸiÅŸmiÅŸ olacak.

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2024 yÄ±lÄ±nda Ã¶denecek, vergi, ceza ve harÃ§lara iliÅŸkin artÄ±ÅŸ oranÄ± Resmi Gazete'de duyuruldu. 2024 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m vergi, ceza ve harÃ§lar yÃ¼zde 58,46 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸayacak.

Kimlik yenileme Ã¼creti 83 liradan 131,5 liraya, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§menin cezasÄ± 951 liradan 1507 liraya Ã§Ä±ktÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nYeniden deÄŸerleme oranÄ± Resmi GazetedeYeniden deÄŸerleme oranÄ± Resmi Gazete'deHaberi Görüntüle

SON SÃ–ZÃœ CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN SÃ–YLÃœYOR

Yeniden deÄŸerleme oranÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerde bulunabiliyor. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Motorlu TaÅŸÄ±tlar Vergisi'nde yeniden deÄŸerleme oranÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zde 50 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

TRAFÄ°K CEZALARINDA ERKEN Ã–DEMEYE YÃœZDE 25 Ä°NDÄ°RÄ°M

Trafik cezalarÄ±nÄ± kesildikten veya beyan edildiÄŸinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§inde Ã¶denmesi halinde yÃ¼zde 25 indirim uygulanÄ±yor.

Ä°ÅžTE YENÄ° CEZA, HARÃ‡ VE VERGÄ°LER...Â

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

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Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k


Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

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Yeni vergi, harÃ§ ve ceza tutarlarÄ± belli oldu... KuruÅŸu kuruÅŸuna hesapladÄ±k

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#Vergi#Ceza#Harç

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