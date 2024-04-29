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Yeni patatesler tezgaha geldi

Güncelleme Tarihi:

#Patates#Satış#Akdeniz
Yeni patatesler tezgaha geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 11:36

Patates deyince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu’da, Akdeniz bölgesinde topraktan çıkarılan patates tezgaha geldi. Geçen yılın mahsulü Bolu patatesi 16 liradan satışa sunulurken, Akdeniz bölgesinden gelen patates 20 liradan alıcıyla buluştu. Mega kent İstanbul'da pazarlarda patates yaklaşık 33 liradan alıcı buluyor.

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Bolu’da her pazartesi İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazarda yeni mahsul patatesler alıcıyla buluştu. Adana ve çevresindeki illerde hasat zamanı gelen patatesler, Bolu’da pazar tezgahlarına geldi. Patates deyince akla ilk gelen şehirler arasında gelen ve Eylül ayının mahsulleri Bolu’nun kışlık patatesleri pazarda 16 liradan satışa sunuldu. Adana’dan gelen yeni patatesler ise 20 liradan alıcıyla buluştu.

“BOL BEREKETLİ BİR SENE GEÇECEK DİYE UMUT EDİYORUZ”

Adana Çukurova bölgesinde hasadı yapılan patateslerin Bolu pazarına geldiğini belirten pazarcı esnafı İsmail Metin, “Hamdolsun yazın müjdecisi tezgahlara geldi. Fiyatlar biraz geriye çekildi. Tezgahlarımızda bulunan eylül ayının mahsulü Bolu patatesleri bitmemişti. Yeni patatesin de hasadı başlayınca ikisi birden çakıştı. 20 liraya yeni patatesi, 16 liraya Bolu patatesini satıyoruz. Yeni patates Adana Çukurova bölgesinden geliyor. Bol bereketli bir sene geçecek diye umut ediyoruz. Bu sene çok patates ekildi. Havaların iyi gitmesinden kaynaklı Adana’da verim çok. Geçtiğimiz yıl 50 ton aldığınız tarladan 75-80 ton ürün alabiliyorsunuz” dedi.

“PATATES 10 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ”

Patatesin 10 liranın altına düşmeyeceğini dile getiren Metin, “Patates 10 liranın altına düşmez. Maliyetler 10 lira zaten. 10 liranın altına düşerse çiftçi batar. 15-20 lira arasında seyreder diye düşünüyoruz. Ama tüketici belirler bu fiyatları. Bolu patatesi de Ağustos sonu Eylül ayı başında hasat edilmeye başlanır” diye konuştu.

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#Patates#Satış#Akdeniz

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