Yeni dünya için ilk adım

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Facebook dünyayı bir kez değiştirdi. İyi ya da kötü şekilde Facebook, geride bıraktığımız 10 yıla damgasını vurdu ve sosyal medya kavramını hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Hemen her şeyi, ekonomiyi, toplumu ve sosyal ilişkileri değiştiren sosyal medyanın başlamasında en önemli şirketlerden olan ve milyarlarca insanı bir araya getiren Facebook, dünyayı bir kez daha değiştirmek istiyor. Bunun arkasında tam olarak büyük ses getiren gelecek hedefi “metaverse” yer alıyor.

ÇATI ŞİRKET ‘META’

Facebook Connect 2021 etkinliği kapsamında Metaverse özelinde çok büyük adımlar atıldı ve sürpriz duyurular yapıldı. Bunlardan ilki yeni kurulan “Meta” isimli yeni şirket oldu. Biliyorsunuz bir ana şirket olarak Facebook’un altında Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp yer alıyor. İşte bu durum artık değişiyor. Bugünden itibaren çatı şirket direkt olarak “Meta” olacak. Meta’nın altında ise ayrı şekilde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp yer alacak. Buna benzer bir adımı hatırlayanlar olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda Google da atmıştı. Firma kendisini bir alt şirket haline getirmiş, üste ise Google ve diğer bazı başka firmaları kapsayan “Alphabet” isimli bir çatı şirket kurulmuştu.

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‘İNTERNETİN BİR SONRAKİ SEVİYESİ’

Facebook, Meta ismini çatı oluşum kurmak dışında esas olarak metaverse planlarını daha iyi yansıtması ve yeni vizyonunu daha iyi gözler önüne sermesi için belirledi. Metaverse için “sonra” veya “ötesi” anlamlarına gelen Meta isminin seçilmesi mantıklı bir adımdı. Çünkü firma metaverse’yi sadece kendisinin değil herkesin geleceği olarak görüyor. Metaverse sunumunu bizzat kendisi yapan Facebook ya da artık Meta şirketinin CEO’su Mark Zuckerberg, Meta’yı “internetin bir sonraki seviyesi” olarak nitelendiriyor. Peki nedir bu metaverse? Facebook neden buna bu kadar büyük önem veriyor? Metaverse, Facebook’a yani Meta şirketine özel bir kavram değil ancak son dönemde sadece onunla anılıyor.

METAVERSE İLE NELER DEĞİŞECEK

1- Burada herkes özelleştirilebilir bir dijital avatar / karakter haline gelebilecek.

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2- Arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, sanal ortamda bir araya gelebilecek.

3- Metaverse gerçekliği İLE kilometrelerce uzaktaki insanlar iş toplantılarını istedikleri yerde yapabilecek.

SANAL DÜNYA İLE FİZİKSEL DÜNYA NASIL BİRLEŞECEK?

METAVERSE temel seviyede birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz gerçeklikten kaçış sağlayan ‘sanal bir dünya’ olarak nitelendirilebilir. Metaverse merkezli sanal dünyalara girişi, akıllı gözlükler, VR yani sanal gerçeklik ya da AR yani arttırılmış gerçeklik başlıkları üzerinden sağlayacak Meta, burada herkesi özelleştirilebilir bir dijital avatar/karakter haline getirecek. Bu arkasında gerçek insanların olduğu dijital avatarlar, metaverse’ye özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girebilecek, farklı sanal olarak yaratılan ortamlara gezmeye gidebilecek, oyun oynayabilecek, konser izleyebilecek, sanal olarak sosyalleşilebilecek ya da ortak çalışma yapabilecek.

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SADECE EĞLENCE DEĞİL

META, metaverse dönemini sadece eğlence ya da oyun için de planlanmıyor. Mark Zuckerberg sürecin ortak çalışmanın geleceğini gösterdiğini de açıklıyor ve bu konuda önemli ön gösterimler yapıyor. Metaverse gerçekliği sayesinde örneğin bir iş toplantısının mükemmel bir sanal kumsalda ya da büyük bir dağın üstüne etkileyici bir manzaraya karşı yapılabileceği aktarılıyor. Sanal metaverse dünyasında kişilerin sadece tek tuşla istedikleri yere teleport olabileceklerini ve bunun birçok farklı kapıyı aralayacağını belirten Meta, metaverse dünyasında egzersiz yapmanın dahi benzersiz olacağını belirtiyor. Firma sanal gerçeklik ile birbirinden binlerce kilometre uzaktaki kişilerin tek bir ortamda spor yapabileceği geleceği hayal ediyor. Meta, metaverse dünyasını tek başına her unsuruyla beraber kurmak istemiyor. Firma daha çok yeni dönem için bir standartlar grubu ve altyapı kurmak istiyor. Bu dünyanın içinin doldurulması ise diğer yaratıcı kişilere ya da firmalara bırakılacak. Bunun için birçok yazılım geliştirme kiti hazırlayan şirket, böylelikle tam olarak sanal dünyanın temellerini atacak.

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ÖZEL GÖRÜNTÜLEME

SAHİBİ olduğu Oculus markasını Meta dönüşümü ile isimsel açıdan rafa kaldıran şirket, metaverse sunumu kapsamında Project Cambria isimli gelişmiş br AR / VR başlığın ilk duyurusunu da yaptı. 2022’de gelecek ürün, söylendiği kadarıyla özel bir görüntüleme sistemine sahip ve fiziksel dünyaya yüksek çözünürlüklü ve renkli sanal objeler yerleştirebiliyor. Bu ve buna benzer metaverse merkezli donanım ürünlerini gelecekte arttıracaklarını açık olarak açıklayan Meta, metaverse altyapısını sanala odaklıyor ancak fiziksel dünyayı da bir kenara itmiyor. Metaverse merkezinde sanal ile fiziksel gerçekliğin harmanlanacağı belirtiliyor. Bunların tam olarak nasıl olacağını ise tamamen zaman gösterecek.

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10 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

YAPILAN açıklama-lara göre Meta, metaverse dünyası için sadece Avrupa merkezli olarak 10 binden fazla kişiyi işe almayı planlıyor. Şirket aynı zamanda metaverse’in eğitim tarafına 150 milyon dolarlık yatırım yapacağını da duyuruyor. Yani metaverse, gerçek hayatın birçok unsurunu sanala taşıyacak ve kişilere VR / AR başlıklar ile yaşayacakları yeni bir dünya kuracak. Bu uçuk gelecek hayalinin ne zaman hayatımızın bir parçası olacağı henüz net olarak açıklanamıyor ancak metaverse geleceği çok yakında yer almıyor. Sürecin daha başında olan Meta, büyük gelecek hedeflerini kademeli olarak gerçeğe dönüştürecek ve konuda donanım adımları da atılacak.