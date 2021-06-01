Yeni çağa ‘dijital’ öncülük

Perakende sektöründe dünyanın en önemli yayınlarından biri olan European Supermarket Magazine’de bu ay kapaktan yayınlanan röportajınız yer aldı. Röportajınızda CGF’nin iki yıldır eş başkanlığını yürüttüğünüz dönemdeki çalışmalarınızı anlattınız. O cephede neler yaşandı?

İki yıldır eş başkanlığını yürüttüğüm Consumer Goods Forum (CGF) dünyadaki en büyük örgütlerden bir tanesi. CGF’in 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi var. Cirosal büyüklüğü 3.5 trilyon Euro. Bu yapıdaki network alt yapısı hem şirketin knowhow’ını genişletiyor hem de sürdürülebilirlik konusunda alınan kararlara birinci elden vakıf olmamızı sağlıyor. En önemlisi bizim için Türkiye’deki uygulamaları yaygınlaştırmak olanağı... CGF’de 400 kişilik bir üyelik ekibine şunları yapmak istiyoruz dediğiniz zaman ortak paydayı oluşturmak güç olduğu için bir anda farklı bir modellemeyi tasarladık. Aksiyonlarımızı hızlandırmak için iş birliklerini öne çıkaran ‘Eylem Koalisyonu’ yapısının kurulmasına ön ayak olduk. 8 alanda koalisyonlar kuruldu. Buradaki çalışmalar, tüm sektörler için örnek niteliğinde. Yeni yapısıyla CGF’i daha sonuç odaklı, hızlı hareket eden bir yapıya dönüştürdük. Bu uygulamalar birbirinden öğrenen bir sistemle tüm coğrafyalara yayılıyor. Haziran ayında CGF’deki Perakende Başkanlığı görevimi Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’e devredeceğim; ancak yönetim kurulu ve yönetişim komitesindeki görevlerim devam edecek.

SAĞLIKLI YAŞAM

Migros, CGF’in toplum sağlığı, gıda israfıyla mücadele ve ürün verilerinin standartlaştırılması koalisyonlarında liderler arasında. Müşterilerimizin alışveriş kararlarını daha bilinçli vererek daha sağlıklı tüketim yapmaları için ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’nu başlattık. Bugüne kadar 2.3 milyon müşterimiz, Migros Money uygulaması üzerinden kendi gıda alışverişlerinin ideal tüketim ile karşılaştırmasını gördü ve video mesaj ve önerilerle dengeli beslenmeye yönlendirildi. Hem ölçülebilir hem motivasyonu sağlayan hem de sağlıklı yaşama yönlendiren bir program. CGF’in toplum sağlığı alanındaki örnek projeler arasında yer alan programımız Latin Amerika ülkelerine uyarlandı. Japonya için de görüşmelerimiz sürüyor.

İLK TÜRK ŞİRKET

Gıda israfıyla mücadele alanında gıda imha oranlarını 2030’a kadar yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bir adım önde olmak istiyorsak o adımı şimdi atmalıyız. 2 yılda gıda imha oranlarımızda yüzde 24’lük bir düşüş sağladık. Bu etkiyi tüm değer zincirimize yayabilmek için, World Resources Institute tarafından başlatılan uluslararası 10x20x30 girişimindeki ilk Türk perakende şirketi olduk. Gönüllü olarak katılan 23 tedarikçi firmamızı da hedefimize ortak ettik.

YÜZLERCE BİLGİYE ERİŞİM

GS1 Global Yönetim Kurulu’nda Türkiye’den ilk ve tek üyeyiz. CGF tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin de Türkiye kanadına öncülük ediyoruz. İlk adımı biz attık ve özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik. Yıl sonuna kadar temel ürün verileri sisteme tanımlanmamış ürün satmayacağız.

Limitsiz hizmet Yaşadığımız pandemi dönemi belirsizliğin yanı sıra değişimi de zorunlu olarak hayatımıza soktu. Bunun Migros’a yansıması nasıl oldu?

Belirsizlik ve hızlı değişim eksenleri üzerinde yürümeye çalıştığımız olağan dışı bir dönem yaşıyoruz. Perakende olarak, bu belirsizliği yönetirken, ticaretin ötesine geçerek, toplumu güvende ve ayakta tutan bir rol üstlenmiş durumdayız. Türkiye’nin neye ihtiyacı varsa, onu karşılamaya çalışıyor, müşterilerimize limitsiz hizmet sunuyoruz.

ROBOTİK DEVRİM

Belirsizliklerin yaşandığı geçiş dönemleri yaratıcılığın da sınırlarının zorlandığı dönemler oluyor. Yıllardır otomasyona, bilgi işleme, akıllı sistemlere yatırım yaparız. Bu dönemde çok daha cesur hareket ettik TARO Migros’un inovasyon gücünün en güzel örneği. Online operasyonlardaki artan talebe destek vermek için, dünyada alanında ilk olan robot destekli ürün toplama asistanı TARO’yu Asis Otomasyon iş birliğinde hayata geçirdik. TARO, robotik bir devrim. Türk mühendisleriyle birlikte hayata geçirilen bu teknolojileri yurtdışına da ihraç ederek hem Türkiye’ye katkı sağlayacağız hem de dünya perakendesine yeni teknolojiler kazandıracağız. Otonom araçlardan önce otonom alışveriş arabaları Migros’ta yer aldı. TARO ile online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 kat arttırırken hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkı sağladık. Yılsonuna kadar Migros Sanal Market siparişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlayacağız.

TRANSFORMASYON

Pandemi dünyanın içinde bulunduğu dönüşümü kat be kat hızlandırdı. Her alanda büyük bir transformasyon yaşıyoruz. Bütün dünyada hibrit modeller kurtarıcı bir rol üstlendi, kendimizi güvende hissetmemizi sağladı. Migros’un rotasını dün olduğu gibi bugün de müşterilerimiz belirliyor. Yeni çağın başında yolumuza devam ederken, bizi yavaşlatan ve günün ihtiyaçlarına uymayan unsurları ardımızda bırakıyoruz.

FIRSAT DOLU GELECEK

Pandeminin ikinci yılında belirsizlik sürüyor. Ancak netleşmemiş bir gelecek, fırsat dolu bir gelecektir. Bu fırsatı cesur adımlar ve iş birlikleriyle yakalayabiliriz. Migros müşteri odaklı çevik dönüşüme, çoklu kanallara, dijitalleşmeye ve ileri teknolojiye, insana, işin ve dünyanın sürdürülebilirliğine uzun yıllardır kararlılıkla yatırım yapıyor. Ürün arzını yönetmenin yanı sıra tüketicilerin yeni oluşan ihtiyaçlarına bu yatırımlar sayesinde büyük bir çeviklikle cevap veriyoruz.

SATIŞLARDA YÜZDE 26 BÜYÜME

2020 finansal sonuçlarının kısa bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Pandemi döneminde yoğunlaşan sanal ticaretin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ayrıca geride bıraktığımız dönemde çalışanların istihdamını korumak için bazı önlemler alınırken bazı şirketler büyümeye paralel ekstra istihdam sağladı. Büyüme kalıcı bir biçimde katlanarak sürecek mi? Migros’ta ekstra istihdam süreci devam edecek mi?

2020’deki ivme 2021’de devam ediyor. 2020’de satışlarda yüzde 26’lık bir büyüme ve 28.8 milyar TL’lik ciro yakaladık. 21 milyon haneye dokunduk. Büyürken, Euro cinsinden borçlarımızı tamamen kapatarak şirketimizin daha sağlıklı bir bilanço yapısına kavuşmasını sağladık. 2021’de yeni 170 mağaza daha açarak satışlarda yüzde 15 – 18’lik büyüme bekliyoruz. Pandemi dijitalleşme sürecini beş sene ileriye taşıdı. Online tarafta artan talebi karşılayabilmek adına Sanal Market operasyonlarının çapını, etkin inovasyon yatırımları, yeni hizmetler ve ek istihdamla büyüttük. Geçtiğimiz yıl Migros Sanal Market, 81 ilin tamamında hizmet vererek 3 kat büyüdü. Bu 3 kat büyümenin üzerine, 2 kat daha büyüme öngörüyoruz. Böylece sadece iki yılda online satışlarda 6 kata yakın büyüme sağlamış olacağız. Pandemi döneminde 10 bin kişilik istihdam sağlayarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sunduk. Bu sene 6.500 yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Online alışverişteki artışın ve bu kanalda yaşanan değişimin kalıcı olmasını bekliyoruz.



KAYBI TARLADA ÖNLÜYORUZ

Çiftçilere, kadınlara, girişimcilere yönelik özel projelerinizi anlatabilir misiniz?

Tarım ve üretimin her koşulda devamlılığının sağlanması, tüm dünyada kritik bir öneme sahip. Tarıma yatırım geleceğe yatırım. Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) 2021 yılında 150 milyon TL’lik meyve sebze alımı gerçekleştireceğiz. TKK’nın yanı sıra üreticilerden de doğrudan alım yaparak çiftçilerin dünya standartlarında, sürdürülebilir tarım yapmasına destek oluyoruz. Türkiye’nin en büyük taze ürün alımı yapan firmasıyız. Geçtiğimiz yıl 500 bin ton taze ürün alımı gerçekleştirdik. Tarladaki kaybın önlenmesi konusu da gündemimizde. Hasatta çok ciddi kayıplar oluyor. Bunun için de elimizi taşın altına koyduk. Bir adet elma bile bereketli topraklarımızın ürünü, ülkemizin kaynağıdır; her bir üründe çiftçimizin emeği var.

BLOCKCHAIN’DE BİR İLK

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki tarlalarda dijital tarım istasyonları kurduk. Böylece küçük üreticilerin, anlık takip ile enerji ve su verimliliği sağlamalarına destek oluyoruz. Blockchain teknolojisini Türkiye’de bir ilk olarak, müşteri kanadına taşıdık. Müşterilerimiz, MB (MigrosBlockchain) logolu 750 çeşidin üzerindeki meyve ve sebzenin yolculuğuna, Migros Money uygulamasında yer alan Migros Blockchain menüsünden ulaşabiliyor. Bu uygulamamız, meyve ve sebze ürünlerine dair bilgileri değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alıyor.

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