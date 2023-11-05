Yeni bir iş gücü: Altın yakalılar... Stellantis CCO’su Ayça Furth çalışma hayatındaki büyük dönüşümü anlattı

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis’in Türkiye CCO’su (Chief Corporate Officer) Ayça Furth’u pandemi döneminde ofis kapatma kararı alan ilk yöneticilerden birisi olarak tanıdık. Hatta kendisi ofise bir daha dönmeyeceklerinin ilk sinyallerini de o dönemlerde verdi. ‘Beyaz yakalının özgürlük manifestosu’ olarak tanımladığı evden çalışmaya geçiş modeli yurtdışına da örnek oldu. Sonrasında birçok Stellantis Türkiye yöneticisinin yurtdışında üst düzey konumlara transfer olduğunu duyduk. Şirket, bir yandan adeta bir yetenek fabrikası gibi yönetici ihracatı da gerçekleştiriyordu. Kendisine 2022 yılında “Bunu nasıl yapıyorsunuz?” diye sorduğumda bir otomotiv şirketini 2018 yılından beri teknoloji şirketi gibi konumladıklarını anlatmıştı.

Haberin Devamı

ÇARPICI ARAŞTIRMA

Ayça Furth’un Hürriyet ile paylaştığı son araştırma sonuçları ve geleceğin çalışma hayatına dair önemli mesajları ise oldukça dikkat çekiyor. Furth, “Yakın geçmişte ülke genelinde 1000 çalışanın katılımı ile bir araştırma yapma şansı yakaladım. Gördüğüm sonuç oldukça çarpıcı ülkemiz için. Çalışan maddi garantisini bulduğu an çalıştığı kurumdan ayrılmaya karar veriyor. Üstelik yüzde 65 gibi inanılmaz bir oranda. Ayrılma sebebi ise daha çarpıcı; kendine ve yaşamına alan açmak. Alan açmanın kendin olmayla, yaratıcılıkla, özgürlükle ilgisini anlatmaya çalışıyorum. Çalışanın nefes almaya, kendi olmaya, kendi gücüyle kurumlara değer katmaya hazır olduğunu farketmeyen kurumların zaten daralan yetenek pazarında çağı yakalamakta zorlanmayacağını düşünmek büyük saflık” diyor.

Beyaz yakalıların artık ‘altın’ yakalılara devindiğinin de altını çizen Ayça Furth, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yarının altın yakalısı iş hayatının dönüşümünde gönüllülük gösterecek. İstihdam edilmeyecek ama faydanın parçası olması için ikna edilecek. Yetenek pazarının daraldığı yeni iş dünyasında, altın yaka paylaşılır bir kaynak olarak kendini markalayacak. Bu da pek çok kurum için yetkinliğe eşit erişim konusunda fırsatlar getirecek. Altın yakalı kavramı bir ‘olma hali’. Bir oluş manifestosu, farkındalıklı bir seçim. Bireyin kendi hakkında özgürce hayal kurabilme hali. Hayata, kendi markasına ve cebine koyduğu bilgeliğe her anlamda sahip çıkma hali.

Haberin Devamı

DERİN BİLGİ SAHİPLİĞİ

Her seviyede liderliği üstlenen, yaratıcı düşününen ve başarı için değişik yol ve yöntemleri kalbi hissi değil ama derin uzmanlıkla zorlayan yeni bir iş gücüne ihtiyaç var. İşte ben bu yeni iş gücüne altın yakalı diyorum. Özgürlüğünün ve gönüllülük sınırlarının farkında, sistemlerle değil, aklıyla karar veren, cesur ve işini derinden bilen uzmanlar. Ki bu profil çok yakında parayla pulla istihdam edilemez bir ekonomik özgür güce dönüşecek. Altın yakalı olmak için ise her şeyden azıcık anlayan değil, bir işi derin bilen olmak gerekecek. Kartvizitini alsak, yarın dışarıda neyi pazarlayarak para kazanırsın sorusuna herkesin samimi olarak enerji harcaması ve altın bileziğini oluşturması gerekecek.”

Haberin Devamı

YETENEK AÇIĞI TAVAN YAPACAK

Geleceğin kazanan kurumlarının çalışanının bilimsel olarak yetkinliklerini ölçen ve bunları nasıl mobilize edeceğini öğrenen şirketler olacağını belirten Furth, “İstihdam yaratmak ve değerli işgücünü işe almak artık hep olduğundan daha zor olacak. Çünkü artık birey kurum içindeki rolünün ve beklentilerinin farkında. Yapılan çalışmalar yetenek açığının önümüzdeki iki sene içinde yüzde 85’e varacağını işaret ediyor. Örneklemek gerekirse, lojistik sektörü yetişmiş işgücü istihdamında sıkışmış durumda, pek çok büyük teknoloji şirketi binlerce yazılımcı açığı ile iş yapmaya çalışıyor. Artık büyük bir şirkette çalışmak yetenek için ilginç değil, o kendisini anlamlı olacağı işte hayal ediyor. Bu fikrin altında çok önemli bir kavram var. Çalışanlar, kullanılacak emek ya da ‘araç’ olmaktan çıkıyor. Şirketinizdeki tüm değerin özü, can damarı ve kaynağı haline geliyor” mesajını veriyor.

Haberin Devamı

GÖREV TANIMLARI DEĞİŞİYOR

En büyük değişimin en yaygın görevlerde yaşanacağının da altını çizen Ayça Furth, “Satış görevi artık pazarlama ve dijital aksta güncellenecek. Gelecekte satış ve pazarlamanın melezi, e-ticaret bilen yepyeni bir görev konuşacağız. İnsan kaynakları işi artık data ve strateji ile şekillenen insan mühendisliğine dönüşecek. Müşteri odaklılık artık müşteri tecrübesinin kümelerle yönetiminden 360 derece persona yönetimine devinecek bütünsel bir bakışı getirecek. Liderlik kavramını artık her rolde lideri oynayan kaynaklarla tabana yayacağız. Operatif rollerin zaman içinde kaybolacağını uzun zamandır konuşuyoruz. Farklı sektörel yetkinlikler konuşuluyor ‘büyük sıfırlanma’ kavramı ile. Sektörlerin arasındaki kalın duvarlar kalktı. Çalışma ikliminde artık gönüllülük konuşacağız” öngörüsünü paylaşıyor.

Haberin Devamı

GENÇLERE DÖRT ÖNEMLİ TAVSİYE

Çalışma hayatına yönelik gençlere dört ana başlıkta tavsiyeler de veren Stellantis CCO’su Ayça Furth, bunları şu şekilde sıralıyor:

1- Çok çalışmak gerekiyor. Bilgi ve uzmanlık güç. Bir şeyin en iyi bileni olun mutlaka, kolaya kaçmadan.

2- Sen kimsin? Nesin sen? Ne istersin, nereye kadar tamamsın, neresi kırmızı çizgin, neyi seversin, neyi istemezsin? Kısaca kendin hakkında kaliteli mesai harcaman lazım. Öyle aklına geldikçe ya da sorun yaşadıkça değil, planlı ve stratejik ve her daim.

3- Özgürsün, her zaman bunun farkında olarak seçimler yapman lazım. Bazen durum itibariyla az özgür olmayı da seçebilirsin, ama özgürlüğünden neyin uğruna vazgeçtin, bunu bilmek de özgür zihinli olmak demektir. Seçebileceğini bileceksin.

4- Saygın olacaksın, önce kendine, sonra her şeye karşı saygın davranacaksın. Bunları yaptıysan, dert etme, yaşam sana hârika tecrübeler hazırlamaya başlamıştır bile.