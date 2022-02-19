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Yeni abonede 14 yılın rekoru

#TURKCELL#Murat Erkan#Abone
Yeni abonede 14 yılın rekoru

2021 yılında gelirlerini yüzde 23.4 arttırarak 35.9 milyar liraya, net kârlarını ise yüzde 18.7 artışla 5 milyar liraya çıkardıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Odağımıza müşteri ve dijitalleşmeyi alarak 2021’de 2.7 milyon yeni müşteri kazandık. Bu sayede, 14 senenin en güçlü net müşteri kazanım performansını elde ettik. Mobil tarafta ise faturalı müşteri sayımızı 1.7 milyon arttırarak bu alanda da son 12 yılın rekorunu kırdık” dedi.

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Turkcell, düzenlediği basın toplantısıyla 2021 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2021 yılı gelirleri yüzde 23.4 artışla 35.9 milyar liraya çıkarken, grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 22.4 artarak 15 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde, şirketin net kârı da bir önceki yıla göre yüzde 18.7 oranında artarak 5 milyar lira oldu. Tüm alanlarda 2021 yılına ait hedefleri aştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Müşteri odaklı ve değişen tüketici alışkanlıklarına uyumlu çalışmalarımız sayesinde 2021 yılında 2.7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık. Mobil tarafta ise faturalı müşterilerini net 1.7 milyon arttırarak bu alanda da son 12 yılın rekorunu kırarken, 503 bin ön ödemeli müşteri kazanımıyla birlikte toplamda 2.2 milyon mobil müşteri kazandık” diye konuştu.

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TV’DE 1 MİLYONU AŞTI

Şirketin dijital servisleriyle ilgili bilgiler de veren Murat Erkan, “Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin tekil gelirleri yüzde 31 artışla 1.7 milyar lira seviyesine ulaştı. BiP’in toplam indirilme sayısı, yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıktı. Turkcell TV+, 2017’nin başından beri pazar payını her çeyrekte düzenli olarak büyütmeye devam eden tek TV servis sağlayıcısı oldu. Zenginleşen içeriğiyle TV+’ın IPTV müşteri sayısı yıllık yüzde 24 artışla 1.1 milyona ulaştı. Bulut depolama servisi lifebox, yılı yüzde 45 artış ile 1.3 milyon tekil ücretli kullanıcıyla kapattı” bilgilerini paylaştı.

YÜZDE 30 BÜYÜME HEDEFİ

2022 yılında müşteri odaklı, hayatı kolaylaştırıcı hizmetler sunmaya ve dijitalleşmeye önem vereceklerinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 2022 yılına dair hedeflerini ise şu şekilde paylaştı: “2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi ve yaklaşık 19 milyar lira FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimizi koruyoruz. Operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranının ise yüzde 20-21 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

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‘1 MİLYON KM FİBER LAZIM’

Türkiye’de fiber ağ ve sabit internet hizmetlerinin ülke ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını belirten Erkan, şirket bünyesinde başlattıkları fiber seferberliği kapsamında 2021 yılında 653 bin haneye fiber servis sağladıklarını da söyledi. Ortak altyapıyla ilgili çalışmaların yavaş ilerlediğine değinen Erkan, “Fiber ağlarla ilgili daha uzun yolumuz var. Bu konuda daha çok yatırım lazım. Bunu söylediğim zaman ‘herkese yetecek kadar fiber var’ diyorlar ama fiber konusunu çok iyi bilen birisi olarak söylüyorum; 1 milyon kilometre fiber yapmamız lazım. Peki, nasıl yapacağız? Asıl bunu konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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‘ELEKTRİK GİDERİ İNSAN KAYNAĞINI GEÇMEK ÜZERE’

TÜFE içerisinde haberleşme sektörünün enflasyonu düşürücü bir etkisi bulunduğunu söyleyen Erkan, Ocak 2022’de TÜFE’de haberleşme sektörü oranının yüzde 10.76’yla en düşük sektör olduğunu hatırlatarak, “Dolayısıyla, tüketicinin cüzdan payında en az artış hissettiren sektörlerden birisiyiz” dedi. Erkan, artan elektrik maliyetleriyle ilgili ise şöyle konuştu: “Elektrik, çalışan ücretleri gibi kalemlerde yukarı yönlü hızlı çıkışlar oldu. Bunları yönetiyoruz. Elektrik şu anda en küçük işletmeden en büyük kuruma kadar önemli bir konu. Bizde elektrik giderleri toplam insan kaynağı giderleriyle şu anda kafa kafaya, geçmek üzere. O yüzden doğru bir adım atarak yenilenebilir enerji yatırımlarını yapıyoruz ama bunun da etkilerini zaman içerisinde göreceğiz.”

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TOGG’A ÖDEMENİN YÜZDE 35’İ YAPILDI

Yerli otomobil projesi Togg’un sermaye ortaklarından birisi olan Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan’a buradaki sermaye ödemeleri de soruldu. Erkan, Togg’daki süreçle ilgili, “Burada süreç protokolde yer aldığı şekilde devam ediyor. Tüm sermaye ortakları olarak Togg’daki toplam taahhüdümüz 500 milyon Euro’luk bir sermaye... Bize de bunun 100-115 milyon Euro’su düşüyor. Şu ana dek yaklaşık yüzde 35’i civarında sermaye ödemesini gerçekleştirdik. Kalanını maksimum 1 yıl içerisinde, üretim başlayana kadar tamamlayacağız” bilgisini verdi.

 

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#TURKCELL#Murat Erkan#Abone

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