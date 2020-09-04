Yazlıklar ‘elektriklendi’

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in hazırladığı ‘Gayrimenkulun Enerjisi 2020 Raporu’nun sonuçları koronavirüsün taşınma ve elektrik tüketimi üzerindeki etkilerini ortaya koydu. İstanbul Avrupa yakasındaki 4.4 milyonun üzerindeki abonenin verileri ele alınarak hazırlanan rapora göre, vatandaş salgından korunmak için Çatalca ve Silivri gibi yazlık bölgelere yönelince, bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde yüzde 35’lere varan artış görüldü. Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Silivri, sırasıyla yılın ilk yarısında doluluk oranlarının en çok arttığı ilçeler oldu.

SİLİVRİ İLK SIRADA

Rapora göre, pandeminin mesken tüketimine etkisi en net nisanda görüldü. Nisanda Silivri’de yüzde 35.4, Beylikdüzü’de yüzde 33.52, Arnavutköy’de yüzde 32.5, Büyükçekmece’de yüzde 28.86, Çatalca’da yüzde 22.08 tüketim artışı yaşandı. Genel tüketime bakıldığında ise nisan ve mayıs ayında meskenlerde yüzde 20 seviyesinde artış olurken, ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı.

TAŞINMA YÜZDE 40 GERİLEDİ

Yılın ilk altı ayında toplam taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.7 geriledi. 2019’un ilk altı ayında İstanbul Avrupa yakasında 352 bin 172 olan toplam taşınma hareketi, COVID-19 salgınına karşı evde kalmanın önemli olduğu bu yılın ilk altı ayında 208 bin 667 seviyesinde kaldı. Bu düşüşün büyük kısmı ikinci el gayrimenkule geçişlerdeki gerilemeden kaynaklandı. 2020 yılının ilk altı ayında ikinci el gayrimenkule geçiş rakamları bir önceki yıla göre yüzde 46.7 düşerek 283 bin 257’den 151 bin 82’ye geriledi. Yeni gayrimenkule geçişte ise gerileme yüzde 16.4 olarak gerçekleşti. 2019’da yeni gayrimenkule geçenlerin sayısı 68 bin 915 iken bu yılın ilk altı ayında ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısı 57 bin 585’e indi. İlk yarıda her gün ortalama 316 abone yeni konutuna taşındı.

ÖĞRENCİLER EVE DÖNDÜ

Bazı ilçelerde 35 yaş altı ve 64 yaş üstü abonelerde dikkat çekici bir hareket gözlendi. Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Beyoğlu, Beşiktaş’ta gençlerin taşınma hareketleri arttı. Bu değişiklikte tek başına yaşayan abonelerin ailelerinin yanına yerleşmesi, üniversite son sınıfta okuyanlardan kimilerinin ise evlerini boşaltıp memleketlerine geri dönüşü de etkili oldu. 64 yaş üstü hareketlilik ise memlekete dönüş kaynaklı yaşandı.

FATURALAR ORTALAMA YÜZDE 15 ARTTI

Salgın döneminde mesken faturalarındaki artışa yönelik şikayet aldıklarını dile getiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, nisan ve mayıs aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla faturaların ortalama yüzde 15 arttığını söyledi. Normalleşmenin başlamasıyla elektrik faturalarında düşüş görüldüğünü ifade eden Bakal, “Temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki seviyesine gelerek normalleşmeye başladı” dedi. Bakal, salgın döneminde faturasını ödemeyen tüketici sayısının da arttığını ekledi.