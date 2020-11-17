‘Yatırımcı sayısı 1.9 milyona ulaştı’

Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“MKK verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1.9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyelerine yükselmiştir. Pay piyasasında bireysel yatırımcı talebinin artış göstermesi mutluluk verici bir gelişme olmakla birlikte, bu yatırımcıların maruz kalabilecekleri çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri açısından, dikkatle ele alınması gereken konular bulunmaktadır.”



EN SERT CEZA

Taşkesenlioğlu, manipülasyonu en sert şekilde cezalandırma konusundaki duruşlarının sürdüğüne vurgu yaparak, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri sürekli izlediklerini vurguladı.



Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Gözetim birimimiz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecraları, borsayla ilgili paylaşım yapılan internet ve forum sitelerini ve hatta WhatsApp, Telegram gibi uygulamaları anlık olarak takip etmekte, bu gruplara tabiri caizse sızma yoluyla girerek makul şüphe durumunda eş zamanlı kurul toplantıları yaparak gerekli tedbir alınmaktadır” diye konuştu.



UNVANINI BİLMİYORLAR



SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Kurula gelen şikâyetler kapsamında yapılan incelemelerde yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketin ticaret unvanını dahi bilmediklerine, şirkete dair bilgilerinin sadece borsa kodundan ibaret olduğuna şahit olduklarını söyledi. Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırımcılar, tüm birikimlerini hatta yeri geldiğinde borçlanarak pay senedi piyasasında yatırım yaptıklarında maalesef pazardan, manavdan meyve seçerken gösterdikleri hassasiyeti göstermediklerini görüyoruz. Bu kapsamda yatırımcılarımıza KAP bildirimlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, yatırım tavsiyelerini SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan almaları gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim.” Taşkesenlioğlu, yatırımcının korunmasının SPK’nın en öncelikli hedeflerinden olduğunun altını çizerek, “Piyasamız ile ilgili olarak bu yıl içinde getirilen yeni düzenlemelerle de başta yatırımcı haklarının korunmasının amaçlandığını vurgulamak isterim” dedi.

GÜZEL GELİŞMELER YAŞANIYOR

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Dünya Yatırımcı Haftası’nın, her yıl ekimin ilk haftası kutlandığını ancak bu yıl salgın nedeniyle etkinlik tarihlerinin değişebildiğini, Türkiye’de ise 16-21 Kasım’da SPK, TSPB ve Borsa İstanbul iş birliğiyle etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Sermaye piyasaları için güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Atilla sözlerini şöyle sürdürdü:

“Borçlanma araçları piyasamızda kesin alım satım işlemleri 7 milyar liraya yaklaştı. Repo ters repo işlemlerinde 165 milyar liralık günlük işlem hacmi yakaladık. Yaşanan ekonomik belirsizliğe bağlı altın ve gümüş fiyatlarının artması nedeniyle kıymetli maden piyasamızda da çok ciddi hacimlere ulaştık.” Ekonomide verilen olumlu mesajların etkisiyle borsada 1.291 puanla endeks rekorunun kırıldığını anımsatan Hakan Atilla şunları söyledi: “Günlük işlem hacmi geçen yıl bu zamanlar 8 milyar lira seviyesindeyken bu sene 60 milyar lirayı geçtiği, hatta 64 milyar lira seviyesine ulaştığımız günler oldu. Vadeli işlemler piyasasında toplam işlem hacmi yüzde 80 arttı. Borçlanma piyasamızda ise yüzde 44’lük bir artış kaydettik.”