Yatçılarda temmuz ve ağustos heyecanı

Türkiye’de günübirlik en organize yat turlarının yapıldığı Demre’nin Çayağzı Limanı’ndaki yat turlarını Demre Yatçılar Kooperatifi düzenliyor. Kooperatife ait 42 büyük ölçekli ve serbest çalışan irili ufaklılardan oluşan 100’e yakın yat denize indirilmiş durumda. Geçen yıllarda Demreli yatçıların en büyük müşterileri, Demre’deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ni ve Myra Antik Kenti’ni ziyarete gelen Rus, Ukraynalı ve eski Rus Cumhuriyetleri’nden gelen turistler oluşturuyordu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ruslar ve eski Rus Cumhuriyetleri’nden turist gelmeyince, Demreli yatçılar gün boyu boş olarak bekliyor. Bunun yanında Çayağzı Limanı’nda 10’a yakın mavi tur yatı da boş bekliyor.

Demre Yatçılar Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, "1 Haziran itibarıyla tüm tedbirleri alarak teknelerimizi denize indirdik. Tüm tedbirlerimizi aldık. 100 müşteri kapasitesi olan tekneye 50 kişi alıyoruz. Ama gelen giden yok. Bir aydır neredeyse tur yapmadık. Arkadaşlarımızdan daha 1 lira kazanamayan var. Ancak bizim teknelerimiz büyük ölçekli tekneler. Gelenler kendi otomobiliyle gelen 3-4 kişi oluyor. Tabii ki bu büyük tekneleri 3-4 kişiye kaldırmıyoruz. Çünkü 3-4 kişiden alacağımız para yakıt paramızı bile karşılamıyor. İstediğimiz parayı da 3-4 kişilik aile veremiyor. Tek geliri tekneden olan arkadaşlarımız gerçekten zor durumda. Çayağzı Limanı’nda çok olmasa da sadece serbest çalışan küçük tekneler, tura çıkıyor. Çünkü çok küçük gruplar geliyor" dedi.

Tekneleri zorunlu olarak suya indirdiklerini anlatan Hayrettin Özkan, "Çünkü bakımını yaptık. Denize indirmesek, tekneler yeniden her yerinden açılmaya başlar. Tekne sahibi arkadaşlar, gün boyu teknesinin başında müşteri bekliyor. Tek umudumuz 1 Temmuz’da başlayacak Ukrayna pazarı. Ardından 1 Ağustos’ta başlayacak Rus pazarı. Rus coğrafyasından yeterli turist gelmezse işimiz çok zor. Rus pazarından yeterli turist akışı başlarsa, sezonun kasım sonuna kadar devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca ben Antalyalılara bir çağrı yapmak istiyorum. Korkmadan Kekova’ya yat turuna çıkmak için gelsinler. Biz her türlü tedbirimizi aldık. Dünya cenneti Kekova’nın koylarını, Batık Kenti, Simena Antik Kenti’ni görsünler. Biz kendilerine her türlü olanağı sağlamaya hazırız" diye konuştu.