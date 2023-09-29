EKK'nın perde arkası... TL enstrümanlar nasıl cazip hale getirilecek? İlk kez CNN Türk'te...

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Beştepe'de gerçekleştirilen toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşüldü. Toplantıda finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi için atılacak adımlar da konuşuldu.

Öte yandan; ihracat odaklı yatırımların teşviki, TL enstrümanların çeşitlendirilmesi, dijital Türk lirası projesi de gündemdeki diğer konulardı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında, toplantının arka planı ve alınan kararların detayları konuşuldu.