Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Yaşlılara 2135 TL maaş fırsatı!

65 yaş aylığı, yaşlıların yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bağlanan aylıktır. 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Aynı zamanda 2020 yılı enflasyon farkıyla beraber 65 aylığı zamlanmıştır. Önceki dönemlerde yılda iki kez zamlanan yaşlılık maaşı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere üçer aylık periyotlar halinde ödeniyordu. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte 2020 yılı içerisinde ödemelerin her ay yapılması kararlaştırıldı.

Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:

Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

65 yaşını doldurmuş olmak

Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ikamet adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında kişilerin yanında yalnızca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimliğin bulunması yeterlidir. Eğer başvuru bizzat değil de; bir vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evraklarına yerleştirilmesi şarttır. Kaymakamlıkta doldurulan “Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu” mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanabilir.

Yaşlılık Aylığı Ne Kadar Oldu?

65 yaş ve üstü yoksulluk sınırının altında bulunan kişilere bağlanan aylık 637 TL’den 672 TL’ye çıkarıldı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık almaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde, daha önceki yıllarda beraber yaşadıkları çocuklarının ya da torunlarının gelir düzeyleri dikkate alınıyordu. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte; artık kişinin ve eşinin gelir düzeyine bakılıyor. Kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirlerinin net asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda kişilere aylık bağlanabiliyor.

Yaşlılık Aylığına Ek Olarak Evde Bakım Ücreti Veriliyor

Devlet, yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 65 yaş ayığının yanında evde bakım desteği de sağlıyor. Evde bakım desteği ise; yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşları kapsayarak aylık 1.460,71 TL olarak belirlendi. Evde bakım desteği yaşlının kendisine değil; ona bakana ya da varis olarak seçilen kişiye bağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.402 TL’den az olması gerekiyor.

Kaynak: Edevlet.net