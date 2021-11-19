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Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar! Yeni karar aldılar: Yabancı işçilere kalıcı oturum verecekler

#Japonya#Nitelikli İşçi#Nitelikli Yabancı İşçiler
Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar Yeni karar aldılar: Yabancı işçilere kalıcı oturum verecekler

Uzun yıllardır kapılarını göçmenlere kapalı tutan Japonya büyük bir politika değişikliğine hazırlanıyor. Ülkede nitelikli işçi için izin çıktı.

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Japonya'da bazı sektörlerde çalışan yabancı işçiler için önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak düzenleme için karar alındı. Buna göre kalıcı oturum ve aile birleşimi için izin çıkacak. 

Yasa 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Yasaya göre tarım, temizlik ve inşaatın da içinde olduğu 14 sektör için belirli nitelikli işçi sınıfında çalışanlara, aile üyeleri olmadan beş yıla kadar oturum hakkı tanınıyordu.

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AZALAN GENÇ İŞ GÜCÜ ETKEN OLDU

Japonya'nın kolaylaştırdığı yabancı işçi sürecinin temel sebebi ülkedeki yaşlı nüfusunun artışta olması ve genç nüfusun azalması. Bu yüzden de Japonya Adalet Bakanlığı tarafından bu vize ile çalışmakta olan işçilere vizelerini kalıcı olarak yenileme ve ailelerini de getirme imkanı verilecek.

Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar Yeni karar aldılar: Yabancı işçilere kalıcı oturum verecekler

 

Ülkede en çok Vietnam'dan ve Çin'den gelen işçiler çalışırken The Japan Times gazetesinin haberine göre bu değişiklikle söz konusu 14 sektörde çalışan işçiler nitelikli yabancı işçilerle aynı haklara sahip olabilecek.

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1 MİLYONDAN FAZLA YABANCI İŞÇİ YAŞIYOR

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Yaşlanan nüfusun etkilediği iş gücü açığı kapsamında 2019 yılında çıkan yasa ile 345 bin belirli nitelikli işçi ülkeye çalışmaya gelmişti.

2020 yılı sonu rakamlarına göre 125 milyon 800 bin nüfuslu Japonya'da 1 milyon 72 bin yabancı işçi yaşıyor. Bu rakam çalışan nüfusun yüzde 2,5'in oluşturuyor.

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#Japonya#Nitelikli İşçi#Nitelikli Yabancı İşçiler

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