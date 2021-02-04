Yasaklar işe yaradı... Hamsi boy attı

Karadeniz’de yakalanan hamsilerin avlanabilir asgari boy uzunluğu olan 9 santimetrenin altında kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 Ocak’ta, İstanbul Boğazı ile Sarıyer’den Gürcistan sınırına kadar hamsi avlanması yasaklanmıştı. Yaklaşık bir aydır süren avlanma yasağındaki sınırlar değerlendirmeler sonucunda değiştirildi. Bakanlık aldığı yeni kararla birlikte, İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan hamsi avcılığına açıldı. Diğer alanlarda ise yasak 7 Şubat’a kadar devam edecek.

Hamsi avcılığında belirli bölgede kalkan yasaklar balıkçıları sevindirdi. Yasağın kalkması ile balıkçılar denize açıldı. Anadolu Kavağı’nda gırgır teknesi ile balık avlayan Mahmut Poyraz (65), “Bu yıl balıkçıların yüzü güldü. Bazı yıllar balıkların boyları küçük oluyor. Alınan önlemler ile hamsinin boyu uzadı” dedi.

‘DAHA SIKI ÖNLEMLER ALINMALI’

28 yıllık balıkçı Murat Kaya ise “Daha sıkı önlemler alınmalıdır. Balıklarda boy kuralına uyan tekneler var. Ancak kuralları hiçe sayan insanlar da var. Balıkçılar hep günü kurtarmaya çalışıyor. Bu yanlış bir düşünce. Balık türleri azalmamalıdır. Boy uzunluklarına dikkat edilmesi balık neslini koruyacaktır. İlk gece tekneler denize açıldı. Tutulan hamsi balıkları istenilen boyun üzerinde. Hamsi denizde büyümüş. Yani yasaklar işe yaramış” diye konuştu.

‘FİYATLAR ÇOK YÜKSEK’

Gece İstanbul ve Kocaeli açıkların tutulan hamsi balıkları tezgâhları süsledi. Üsküdar Balık Pazarı’nda, bir ayın ardından Karadeniz hamsisi heyecanı yaşandı. Balık almak için pazara gelen Hüseyin Erol, “Yeni hamsiler gelmiş, boyları da uzun. Ancak fiyatları çok yüksek. 30 liradan satılıyor. Bazı yerlerde hamsi 40 liraya çıkıyor. Fiyatların da güncellenmesi lazım. Vatandaş balık yemeli” ifadelerini kullandı.



Pazarda balık satan Sadık Geçer ise “İlk tutulan hamsiyi Poyraz’daki teknelerden aldık. Boyları çok uzun. Kilosunu 30 liradan satıyoruz. Balıklar vatandaşı memnun etti. Önceki balıklar çok küçüktü. İnsanlar küçük olduğu için hamsi almıyordu. Şimdi hamsi boyları büyük. Bu durum bizi sevindirdi” dedi.