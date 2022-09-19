Yargıtay’dan ‘Günlük kiralama ticari kiralama sayılır’ kararı

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Yargıtay, bu kararı konutu kiracısı tarafından saatlik, günlük ve haftalık olarak alt kiralama yapılan ev sahibinin davası üzerine verdi. Yargıtay dairenin eski haline getirilmesini ve konut olarak kullanılmasını istedi. Günlük kiralamaya devam ederse alt kiralama yapan davalı kiracı tahliye edilecek.

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KİRACI GÜNLÜK KİRALAMA YAPTI

Bir ev sahibi sitedeki dairesini kiralayan kiracının günlük, saatlik ve haftalık şekillerde ticari amaçla alt kiralamalar yaptığını, bu nedenle “Meskenin rahatsız edici kullanımının önlenmesini” ve “Eski hale getirilmesini”, getirilmediği takdirde davalının tahliyesine karar verilmesini talep ederek mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme, ev sahibini haklı buldu ve davayı kabul etti. Mahkeme, dairenin kiracı tarafından ticari amaçla kullanımına son verilmek suretiyle eski hale iadesine ve mesken olarak kullanımına karar verdi. Davalı kiracının, kısa süreli alt kiralamaya devam etmesi halinde konuttan tahliyesine hükmedildi. Mahkeme, davalı kiracılara 15 gün süre verdi.

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Davalı kiracı bu kararı Yargıtay’da temyiz etti. Yargıtay da mahkeme kararını yerinde görerek, kararı onadı. Yargıtay’ın kararı örnek karar niteliği taşıyor. Bu kararla günlük, saatlik, haftalık kiralama “ticari kiralama” olarak kabul edildi. Yargıtay, mesken olarak kiralanan yerlerin günlük, saatlik, haftalık şekilde “ticari amaçla” kısa süreli alt kiralama yapılmasına da kırmızı kart gösterdi. Yargıtay kararında, özetle şöyle denildi:

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15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE YOLU

“Dava mesken olan bağımsız bölümün ticari amaçla kullanımının önlenmesi için hâkimin müdahalesi istemine ilişkindir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesinde mesken olarak kiralanan yerlerin işyerine dönüştürülmesi yahut ticari amaçlı kullanılması koşulları belirlenmiş olup, davaya konu taşınmaz için bu koşulların gerçekleştirmediği ve kiralamanın niteliğinin ticari vasfa dönüştüğü böylece bağımsız bölümün kullanım niteliğinin değiştirildiği tespit edilerek, mahkemece yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verildi.”

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Kat Mülkiyeti Hukuku uzmanı Avukat Mustafa Şeref Kısacık, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, kararın önemli bir örnek karar olduğunu ve bu şekilde meskenin rahatsız edici kullanımı nedeniyle alt kiralama yapan kiracılara 15 gün içinde tahliye yolunun açıldığını belirtti.