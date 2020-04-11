Yardım kolileri Metro’dan gelecek

3 ayrı grupta yapılan ihalede en iyi teklifi Metro Grosmarket verdi. İBB TV’nin canlı yayınında gerçekleştirilen ihalede, salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma kurallarına dikkat edildi. İBB Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin komisyon üyeleri maske ve eldiven takarak önlem aldı. Kamu İhale Kanunu’nun salgın, afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen 21/B maddesine göre davet usulü ile yapıldı. Toplam 9 firmanın davet edildiği ihaleye Metro Gros Marketleri ve Migros Türk A.Ş, Onur Perakende A.Ş ve Fettahoğlu Gıda teklif sundu. 3 ayrı koli grubunda yapılan ve iki oturumda gerçekleşen ihalede sona 3 firma kaldı. Metro Gross Market, birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin TL teklif vererek, en iyi teklifi sunan firma olarak belirlendi. Yasal olarak beklenilmesi gereken 5 günlük itiraz sürecinin ardından firmaya sözleşmeye davet tebliği yapılacak.