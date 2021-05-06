Yapı Merkezi, Slovenya’nın en büyük inşaat projesinde yer alacak

Slovenya’nın en büyük altyapı projesi konumunda olan Divaca-Koper Demiryolu’nun çift hatta çıkarılma projesini gerçekleştirmek üzere Slovenya Devleti’nin kurduğu 2TDK Şirketi’nin iki kısımda gerçekleştirdiği ihalelerin 1. Kısmını da Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu kazandı. Projenin daha önce ihalesi tamamlanan 2. Kısmının Sözleşmesi 31 Mart tarihinde imzalanmıştı. 5 Mayıs 2021 tarihinde ise Birinci Kısmın Sözleşmesinin imza töreni yapıldı. Böylece, Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu projenin inşaat işlerinin tamamını toplam 628 milyon 363 bin Euro bedelle gerçekleştirmeye hak kazandı. Tören, Sloven ve Türk ortakların temsilcileri, Slovenya Altyapı Bakanı Jernej Vrtovec, 2TDK Direktörü Pavla Hevke, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun, Özaltın COO’su Ahmet Düren, Kolektor CPG Direktörü Kristjan Mugerli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.



Yapımı yaklaşık 3.5 yıl sürecek



İmza törenindeki konuşmasında, Slovenya’nın Avrupa ticareti için önemli bir geçiş yolu olduğunu ve Koper Limanı’nın Orta ve Güney Avrupa bağlantısını güçlendirmek üzere bu projenin yapıldığını aktaran Başar Arıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “On yıldan fazla bir süredir izlediğimiz bu projede başarıya ulaşmak büyük bir mutluluk oldu. İsveç’te devam eden projemizden sonra Avrupa’da gerçekleştireceğimiz ikinci proje olması nedeniyle bizim için ayrı bir önem taşıyan Divaca-Koper Demiryolu’nun KISIM 2 ihalesini de Mart ayında kazanmıştık. Fahri Konsolosu olduğum Slovenya’nın ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak bu ulusal projelerinde yer almak benim için hem mutluluk ve hem de gurur kaynağı. Bize olan güvene layık olarak, Sloven ve Türk ortaklarımız ile özverili bir ekip çalışması ile görevimizi başarıyla gerçekleştireceğiz. KISIM 1 çalışmalarımıza 6 hafta içinde başlamayı, 40 ay içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz.”



37 bin 965 metrelik tünel açılacak



Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun, ise törendeki konuşmasında, “Kontrat bedeli 403 milyon 613 bin 361 Euro olan Divaca-Koper Demiryolu’nun KISIM 1 projesi kapsamında toplam 25 bin 463 metre Patlatmalı Yeni Avusturya Metodu ile tünel açacağız. Ana hat ve servis tünelleri kesitleri 69 m2 büyüklüğünde olacak. KISIM 2’deki tünellerle beraber toplamda 37 bin 965 metre tüneli Avrupa’nın bu güzel ülkesinde açacağız. Tünel mühendisliği alanında yüksek zorluk derecesinde değerlendirilen Alp Dağları’na özgü kireçtaşı bazlı karstik kaya oluşumları içinde tüneller açılırken, aynı zamanda, Slovenya’nın dünyaca ünlü ormanları içinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda çevreyi korumaya son derece özen gösterecek şekilde tüm planlamalar yapıldı.”



Yapı Merkezi 3 kıtada 3.700 km demiryolu inşa etti



1965 yılında kurulan Yapı Merkezi uluslararası arenalarda dev projelere imza atan bir Türk inşaat firması olarak taşımacılık, altyapı ve genel müteahhitlik alanlarında global öncü oldu. 2020 yılı sonu itibariyle 3 kıtada 3.700 kilometre demiryolu ve 58 raylı sistem projesini başarıyla tamamlayan firma, dünyada günde 3,5 milyondan fazla yolcunun güvenle taşınmasını sağlıyor. Yapı Merkezi, 2016 yılında Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayolu tüneli ile birleştiren Avrasya Tüneli Projesi’ni tamamladı. 2017 yılında ise Yapı Merkezi liderliğindeki Ortak Girişim, tamamlandığında dünyanın en uzun (2.023m) açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915Çanakkale Köprüsü ihalesini kazandı.

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