Yapı Kredi’den KGF destekli iki kredi paketi ile ekonomiye destek

Yapı Kredi, müşterilerinin ticari itibarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Çek Ödeme Destek Paketi” ile KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikteki işletmelerin, 25 Mart 2020 tarihine kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide ettikleri çeklerin finansmanına destek oluyor. 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli olacak kredilerde, yıllık yüzde 9,5 oranında faiz uygulanıyor. Yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmeler azami 1 milyon TL, 25 milyon TL ile 125 milyon TL arasında olan işletmeler ise 5 milyon TL’ye kadar krediden faydalanabiliyor. 125 milyon TL üzerinde yıllık ciroya sahip işletmeler ise 10 milyon TL’ye kadar kredi desteğinden yararlanabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Yapı Kredi; KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli işletmelere, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin karşılanması amacıyla ‘‘Opex Kredi Destek Paketi” kapsamında kredi imkânı da sağlıyor. Banka, bu destek paketi kapsamındaki kredileri, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 12 ay vadeli olarak ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranı ile müşterilerine sunuyor. Yıllık cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan işletmeler azami 5 milyon TL, 25 milyon TL ile 125 milyon TL arasında olanlar 25 milyon TL, 125 milyon TL üzerinde olanlar ise 50 milyon TL’ye kadar kredi imkanından faydalanabiliyor.

Yapı Kredi, her iki program için de 30 Mart 2020 itibarı ile talep kabul etmeye başladı.