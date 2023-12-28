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Yabancılar hisse almaya devam ediyor

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#Merkez Bankası#Döviz Rezervi#Piyasa
Yabancılar hisse almaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 14:40

Yurt dışında yerleşik kişiler Borsa İstanbul'da 8 haftadır alım tarafında bulunuyor.

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Aralık haftasında 139,9 milyon dolar hisse alışı yaptı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt dışında yerleşiklerin hisse alımları 8 haftadır aralıksız devam etti.

Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları ise 33,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 300 bin dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları 1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 435,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 672,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 696,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 691,1 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Merkez Bankası#Döviz Rezervi#Piyasa

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