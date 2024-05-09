×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Yabancılar hisse aldı

Güncelleme Tarihi:

#Borsa#Piyasa#Yabancı Yatırımcı
Yabancılar hisse aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:37

Yurt dışı yerleşikler hissede alım yaptı. Toplam hisse tutarları 39,5 milyar dolara ulaştı.

Haberin Devamı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Mayıs haftasında 309,1 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 761,1 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 25,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 24,9 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 52,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Gözden KaçmasınMerkez Bankasının rezervleri yükseldiMerkez Bankası'nın rezervleri yükseldiHaberi görüntüle

HİSSE TUTARI 39.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 39 milyar 534,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 927,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 668,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 422,3 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 211 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa#Piyasa#Yabancı Yatırımcı

BAKMADAN GEÇME!