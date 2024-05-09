Yabancılar hisse aldı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Mayıs haftasında 309,1 milyon dolar net hisse alışı yaptı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 761,1 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 25,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 24,9 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 52,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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HİSSE TUTARI 39.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 39 milyar 534,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 927,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 668,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 422,3 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 211 milyon dolar seviyesinde açıklandı.