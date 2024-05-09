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Son dakika... Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Son dakika... Merkez Bankasının rezervleri yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 124 milyar 80 milyon 70 bin dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası'nın rezervinde artış meydana geldi. Haftalık olarak açıklanan rezerv verilerine göre döviz rezervi 124 milyar 80 milyon 70 bin dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Böylece bir haftada 2 milyar 774 milyon 930 bin dolarlık artış oluştu.

Altın rezervleri 57 milyar 707 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 59 milyar 113 milyon 180 bin dolar seviyesindeydi.

Döviz rezervleri ise 69 milyar 150 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 64 milyar 966 milyon 890 bin dolardı.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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