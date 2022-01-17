Volkanlar için 30 patlama senaryosu

Haberin Devamı

Son olarak İngiliz Bristol Üniversitesi ile volkanik risklerin belirlenmesi için bir çalışma yapıldığını belirten Dönmez, “14 volkana ilişkin olası volkanik tehlikeler ortaya konularak risk değerlendirmeleri yapılmış, senaryo bazlı modellemelerle volkanik patlamalara ilişkin öneriler sunuldu. 12 volkanda tefra yağışı tehlikesi için 220 bin simülasyon gerçekleştirilerek 30 patlama senaryosu oluşturuldu” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Son zamanlarda dünya genelindeki yanardağlardaki hareketliliğin çoğaldığını hatırlatan Bakan önergesinde “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ikinci büyük volkanik dağı olan Hasan Dağı’nda hareketlilik tespit edildiği, Datça ve Ege depremlerinin, volkanik faaliyetlerle ilgili olabileceği yönündeki kuşkular göz önünde bulundurularak; Türkiye’deki tüm aktif veya sönmüş yanardağların hareketliliğiyle ilgili bir çalışma başlatılmış mıdır?” sorusunu yöneltti. Bakan Dönmez, önergeye verdiği yanıtta volkanik risklerle ilgili yapılan çalışmalar ve alınan önlemleri şöyle anlattı:

Haberin Devamı

HASAN VE ERCİYES DAĞLARINA MARKAJ

“MTA tarafından 2010-2011 yılları arasında ‘Orta Anadolu’da Holosen Volkanizması: Hasandağı ve Kapadokya’da İlk İnsanların Yaşam Ortamı’ (Türk-Fransız Ortak Çalışması), 2013-2016 yılları arasında ‘Anadolu’nun Kuvatemer Volkanizması ve Potansiyel Volkanik Tehlikelerinin Araştırılması’ ve 2017-2018 yılları arasında ‘Anadolu’daki Aktif Volkanların Volkan İzleme Yöntemleri ile Takibi’ isimli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu projeler kapsamında özellikle Orta Anadolu’da Hasan Dağı (Aksaray-Niğde) ve Erciyes Dağı (Kayseri), Batı Anadolu’da Kula (Manisa), Güney Batı Anadolu’da Gölcük (Isparta) volkanlarında detaylı volkanolojik araştırmalar gerçekleştirilmiş ve çalışmalar için veri tabanı oluşturulmuştur. Ayrıca Hasan Dağı ve Erciyes Dağı 2017 ve 2018 yıllarında kurulan GPS istasyonlarıyla izleniyor.

14 VOLKANİK TEHLİKE

MTA tarafından 2010-2019 yılları arasından gerçekleştirilen bu çalışmalarda; Hasan Dağı (Aksaray-Niğde), Erciyes Dağı (Kayseri), Acıgöl (Nevşehir), Göllüdağ (Niğde), Karapınar Volkanik Alanı (Konya), Kars Platosu (Kars), Süphan (Bitlis), Nemrut (Bitlis) , Tendürek Dağı (Bitlis-Ağrı), Ağrı Dağı (Ağrı), Girekol Tepe (Van), Gölcük (Isparta), Kula Volkanik Alanı (Manisa), Karacadağ (Diyarbakır) olmak üzere toplam 14 volkana ilişkin olası volkanik tehlikeler ortaya konularak risk değerlendirmeleri yapılmıştır.”