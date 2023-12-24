Vize muafiyeti turizmi yarı yarıya artırır

Haberin Devamı

TÜRKİYE altı ülkeye vize muafiyeti sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak. Özellikle Körfez ülkeleri Türkiye ziyaretlerinde Karadeniz bölgesi ve İstanbul’u tercih ediyor. Peki, bu karar Türkiye için nasıl bir potansiyel yaratacak?

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, Hürriyet’e özellikle Körfez ülkelerinden yoğun bir şekilde turist geldiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Haberin Devamı

“Vize muafiyeti, var olan misafir sayısını daha da artıracak. Çünkü bu altı ülke çok fazla seyahat ediyor. Kanada’da biraz daha az bir hareketlilik var ama bu kararla orada da hareket bekliyoruz. Ancak en çok verimi Körfez ülkelerinden alacağız. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve İstanbul daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla bu bölgelerde hareketliliği hissedeceğiz. Daha fazla misafir ağırlamak ve gelirlerimizi daha fazla arttırmak adına bu tür uygulamalar turizm hedeflerine ulaşılması konusunda ciddi katkı sağlayacak. Gelen turist sayısında da yüzde 50 artış olacağını tahmin ediyorum. Bu bölgelerdeki nüfusa bakılırsa yüzde 50 artış normal ama bu sayı zamanla artacaktır. Amacımız gelenleri tek bir pazara mahkum bırakmamak ve pazar çeşitliliğini artırmak.”

Peki neden bu ülkeler seçildi diye de sorduk Murat Toktaş’a. Toktaş şöyle açıkladı: “Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı üzerinden bazı bölgelere daha yoğun bir şekilde pazarlama çalışmaları yapıyordu. Bu kapsamda daha hızlı geri dönüş alabilmek adına bu karar alınmış olabilir. Ayrıca Körfez ülkeleriyle siyasi anlamda sıkıntılar da yaşamıştık. Pandemi öncesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden protesto almıştık. Bir yıl önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile bu sorun çözülmeye başladı. Devamında da vizesiz hale getirilmesi bu pazarın daha hızlı aktif hale gelmesi için etkili olacaktır.”

Haberin Devamı

BU YIL TRABZON ÖNE ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023 Ocak-Ekim döneminde Trabzon’u ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla, 1 milyon 216 bin 37’ye yükseldi. Yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 684 bin 130’a ulaştı. Trabzon’a en çok ziyaretçi gönderen ülke, 279 bin 902 kişi ile Suudi Arabistan olurken; 59 bin 754 ile Umman ikinci, 42 bin 147 ile Kuveyt üçüncü, 42 bin 60 ile Birleşik Arap Emirlikleri dördüncü sırada yer aldı.

HER İKİ TARAF İÇİN DE ÖNEMLİ

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da vize muafiyetini şöyle yorumladı: “Turizm; barışın, kültürel birleşmelerin sonucunu getiriyor. Seyahatlerin dünyadaki barışı güçlendireceğini her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla vizenin kolaylaşması her iki taraf için de çok önemli.” Suudi Arabistan özelinde de değerlendirme yapan Onaran, “Suudi Arabistan’da çok büyük bir gelişme var ve artık sadece hac ve umre için değil turistik seyahatlere de imkân veren bir ortam yaratıyor. Türklere uygulanan elektronik vizeyle de artık çok kısa bir sürede bilgisayar üzerinden vize alınabiliyor. Bu olanaklar çok şey değiştirecek” dedi.