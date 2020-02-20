Vize almak istedi, mağdur oldu! 730 lirası bir anda buharlaştı

Vize almak isteyenler internetteki tuzak sitelere yönelebiliyor. Vize randevusu konusunda yetkili olan kurumlar dışında site adında “vize randevusu” geçen ve Google aramalarında ön plana çıkmak için SEO çalışmaları yapan kişi ya da şirketler vize almak isteyenleri mağdur ediyor.

Seyahatine az bir süre kala vize almak isteyen S.A. da bu mağdurlar arasına katıldı. S.A., vize randevusu için Google üzerinden arama yaparak www.e-vizerandevu.com.tr sitesine giriş yaptı. Ercaturk Vize Danışmanlık şirketi adı altında çalıştırılan şirketin yetkilisi gerekli formların doldurulmasının ardından S.A. ile iletişime geçti. Yetkili olduğunu belirten kişi başvurunun alındığını ancak para yatırılması gerektiğini ve para yatırılmazsa randevunun gerçekleşmeyeceğini S.A’ya bildirdi.



S.A. paranın nereye yatırılacağını ve başka bir ücret ödeyip ödemeyeceğini sorduğunda şirket yetkilisi sonradan herhangi bir ücret ödenmeyeceğini ve randevu gününde hazır bulunması gerektiğini söyledi.

PARAYI GÖNDERDİ, ŞOK YAŞADI!



Bunun ardından S.A. kendisine verilen banka hesabına 730 lirayı havale etti. Sonrasında ise esas yetkili olan vize aracısı şirketi arayarak vize randevusunun doğru olup olmadığını teyit ettirdi. Vize randevusu alınmış ancak vizeye ilişkin hiçbir ücret ödemesinin aktarılmadığını anlayan S.A. şok yaşadı.



S.A. “Web site tasarımları oldukça profesyonel, sahte olduğunun anlaşılması çok zor. Ayrıca arayan kişiler de yetkili vize kurumunun adını kullanarak onların personeliymiş gibi konuşuyorlar. Hem vize ücretimi alamıyorum hem de seyahatim bu nedenle iptal olabilir” açıklamasında bulundu.



Hem vize başvuru parasının boşa gitmesine hem de işlerinin gecikecek olması nedeniyle mağdur olan S.A. parayı yatırdığı şirketi aradığında ise oyalama taktiğiyle karşı karşıya kaldı. S.A’ya parasını iade etmeyen www.e-vizerandevu.com.tr sitesine ise iletişim bilgilerinden ulaşılamıyor.



MAĞDURİYETLERE DİKKAT!



Avrupa ülkelerine vize almak için online olarak ücret ödemesi yapılmıyor. Önce ücretsiz olarak internet sitesi üzerinden randevu alınıyor, ardından ise gerekli belgeler toplanıp randevu günü vize aracısı kuruma gidilerek belgeler ve ücret elden teslim ediliyor. Bunun dışındaki vize aracısı olduğunu iddia eden şirketler ise mağduriyetler yaratıyor.

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