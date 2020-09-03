VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.232,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.231,00 seviyesinden işlem görüyor.



Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 1.225,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise alıcılı seyrederek yüzde 0,3 artışla 1.229,50 puana çıktı.



Analistler, dün ABD pay piyasalarının ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından bugün küresel pay piyasalarında pozitif görünümün hakim olduğunu bildirdi.



Bugün açıklanacak veriler arasında, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç olarak öne çıktığını belirtti.