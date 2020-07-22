VİOP yükselişte

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.125, en düşük 133.500 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 325 puan üzerinde, 133.900 seviyesinden işlem görüyor.



Dün kapanışına yakın etkisini artıran kar satışlarıyla birlikte 131.375 puana kadar gerileyen endeks kontratı, normal seansı 133.575 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında yatay seyretti.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." şeklindeki sözlerinin risk iştahını görece azalttığını belirtti.



Bugün veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde 130.000 puanın destek olarak öne çıktığını, 137.000'in ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.