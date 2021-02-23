VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.617,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.615,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.607,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.610,50 puana çıktı.



Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.



Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.640 puanın direnç, 1.600 ve 1.580 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.