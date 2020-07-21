VİOP yükselişle açıldı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.600 en düşük 135.3175 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.075 puan üzerinde, 136.300 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 135.225 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 135.825 puan oldu.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının, ABD yönetiminin salgına karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinin görüşmelerine başlamasının ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel risk iştahını artırdığını belirtti.



Yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 134.600 puanın destek, 138.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.