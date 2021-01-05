Veriler analitik zekâya emanet

Turkcell açıklamasına göre, işbirliği kapsamında şirketlere Turkcell’in bulut altyapısı, büyük veri ve dijital servisler alanındaki uzmanlığı ile SAS’ın analitik ve yapay zekâ alanlarındaki yetenekleri bir arada sunulacak. Turkcell SAS Analitik Çözümler çatısı altında sunulan ürünlerle ilk yatırım maliyeti olmadan hızlı kurulum yapılarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacak. Açıklamaya göre şirketler, kendi verilerini SAS’ın analitik zekasını kullanarak Turkcell Bulut’ta yönetebilecek. Bulut altyapısı ve analitik yazılımın tek noktadan yönetilmesiyle şirketlerin verimliliğine katkı sağlanırken verinin yurt dışına gitmesinin de önüne geçilecek.







VERİDEN DEĞER YARATMAK

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Turkcell olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız ile kurumsal müşterilerimize SAS’ın analitik zekâsını kullanmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz. Veriden işine değer katan şirketlerimizin rekabette öne çıkacağı bilinciyle hareket ederek şirketlerimize Turkcell Bulut’ta kendi verisini SAS’ın analitik yeteneğiyle işleme imkanı tanıyoruz. Böylece Türkiye’deki şirketlerin verisini yine ülkemiz sınırları içerisinde saklıyoruz” dedi. SAS Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç ise “İşbirliğimiz dahilinde analitik yöntemler kullanma vizyonu olan, verisi bulunan ve bu veriden değer yaratmak isteyen tüm kurumlara ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayabileceğiz. Ayrıca Türkiye’nin verilerinin ülke içerisinde korunması stratejisini izleyerek milli bulut bilişim altyapısı ile dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan ve bu yatırımı yapmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.