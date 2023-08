Vergisiz telefon alternatifleri

Haberin Devamı

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı ‘vergisiz telefon’ yasal düzenlemesi için harekete geçildi. Bakanlık yetkilileri Türkiye’de üretimi olan şirketlerle görüşmeler yaparak projeye dahil olabilecek modelleri belirlemeye başladı. Buna göre, vergisiz telefon kapsamına girecek bazı akıllı telefonların Samsung Galaxy A52, General Mobile Phoenix 5, Oppo Reno 5 Lite, Casper VIA X30 Plus, Reeder (S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro, S19 Max), Redmi Note 10S, TCL L7, OMIX X5, Vivo Y21S, Realme C21Y gibi Türkiye’de üretilen modellerden oluşması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise Meclis’in açılacağı ekim ayını bulacak.

TRT VE BAKANLIK PAYI ALINACAK

Sektör yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, söz konusu akıllı telefonlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Yüzde 12’lik TRT Bandrolü ile yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı ise alınmaya devam edilecek. Şu anda Türkiye’de üretilen akıllı telefonlar, sahip olduğu özellikleri bakımından giriş ve orta segmentte yer alıyor. Bu telefonların fiyat aralığı 3 bin TL ila 17 bin TL arasında değişiyor. ÖTV ve KDV’nin çıkarılmasıyla birlikte Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş bekleniyor. Örneğin, satış fiyatı 16 bin 499 TL olan General Mobile Phoenix 5’in vergisiz fiyatının 6 bin 599 TL’ye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, 10 bin 999 TL olan Casper VIA X30 Plus’ta fiyat 4 bin 399 TL’ye kadar düşebilir.





YERLİ TELEFONLAR TERCİH EDİLİR Mİ

Türkiye’de üretilen telefonların teknik özellikleri kağıt üzerinde ithal telefonlara yaklaşıyor hatta kamera, batarya kapasitesi ve depolama gibi bazı noktalarda geçiyor ancak öğrenciler tarafından bu telefonlar pek tercih edilmiyor. Çünkü, hem Apple hem de Samsung özellikle üst segmentte “yazılım” ve “işlemci” gücüyle rakiplerinin önüne geçiyor. Kullanıcılar sürekli kullandığı popüler uygulamalara fotoğraf, video veya veri yüklerken daha sorunsuz bir deneyim yaşıyabiliyor. Yine kulaklık, tablet, saat ve bulut servisleri gibi kullanıcıyı bir ekosisteme dahil etme konusunda da ilerdeler. Gerek sektör uzmanları gerekse de görüştüğümüz öğrencilere göre en önemli etken ise özellikle gençlerde yaygın gözlemlenen “marka” algısı.

ÖĞRENCİLER NE DİYOR

İpek Yüksel (18): Yurtdışında öğrenciler en üst düzeydeki telefonları daha uygun koşullarda alabiliyor. Biz neden çok kullanılmayan ve gerçekten ihtiyacımızı karşılamayan telefonlarla sınırlandırılıyoruz anlamıyorum. Bunun yerine yerli veya ithal gözetmeksizin bir düzenleme yapılmasını isterdim. Örneğin, ben bir Apple tablet kullanıyorum ve gerçekten hayatımda kullandığım en kullanışlı cihazlardan birisi. Kalemiyle resim çizebiliyorum. İndirdiğim testlere hızlıca erişebiliyorum.

Ensar Odabaşı (18): Bu konu ilk kez gündeme geldiğinde tüm telefonları kapsayacak sanmıştım. Apple olsun Samsung olsun bunları kapsayabilir demiştim. Açıkcası sadece Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacağını öğrendiğimde biraz hayal kırıklığına uğradım. Daha kaliteli ürünler ve modeller dahil edilmeliydi. Benim mesela şu an kullandığım telefon eski bir model olmasına rağmen vergisiz alınacak telefonlardan daha iyi olduğu için, bu düzenlemenin ihtiyacımı karşılayacağını sanmıyorum.

Can Köker (18): Bizim kullandığımız uygulamalarla en uyumlu çalışan telefonlar şu anda Apple ve Samsung gibi akıllı telefonlar. Kameraları çok iyi. Biz de öğrenciler olarak ilk etapta vergisiz telefon alabileceğimizi duyduğumuzda bu telefonların da dahil olacağını zannetmiştik ve çok sevinmiştik. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacağı biraz bizi üzdü açıkcası. Tabi ki ihtiyacı olan için önemli bir düzenleme ancak benim ihtiyacımı maalesef karşılamıyor.

BAKANLIK, BTK VE ŞİRKETLER DEVREDE

Vergisiz telefon uygulamasında dahil olacak yerli markalardan birisi de Reeder. Markanın S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro ve S19 Max modellerinin düzenleme kapsamında yer alması bekleniyor. Reeder Teknolojisi CEO’su Uygar Saral konuyla ilgili, “Maliye Bakanlığı’nın, BTK’nın, sektör oyuncularının içinde yer alacağı bir proje. Ne şekilde yasalaşacağı da yine bu çok sayıda paydaşın bir arada çıkaracağı çalışma sonucunda belli olacak. Ayrıca e-Devlet’ten, bayi kanalına kadar önemli yazılım çalışmalarının da hayata geçirilmesi gerekiyor. Zira TC kimlik no ve İmei kayıtları üzerinden takibi yürütülecek bir sistem. Türkiye’deki toplam akıllı telefon satışlarının bu sene 11.8 milyon adedi bulmasını bekleniyor. Reeder olarak yüzde 6.5’lik pazar payı ile sektörde beşinciyiz. Yasayla ilgili elimizi taşın altına koymakta kararlıyız. Üretim kapasitemiz, yıl sonunda 200’e ulaşacak olan ReeDükkanlarımız, satış sonrası servis ağımızla her türlü talebi karşılayabiliriz. Üretimden satışa kadar her adımı in-house yapan Türkiye’deki tek firma olarak belki de bu projeyi en kolay uygulayabilecek firmayız” değerlendirmesinde bulundu.

İLK DETAYLARI HÜRRİYET DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün Hürriyet’e yaptığı açıklamada vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili şu detayları vermişti:

* Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve üst sınır bulunacak.

* Proje kapsamındaki telefonlar yarı fiyatına alınabilecek.

* Açıköğretim ve yüksek lisans dahil tüm öğrencileri kapsayacak.

* Alınan telefonu iki yıl başkası kullanamayacak.

* Aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti de sağlanacak.