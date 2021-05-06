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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli serbest bırakıldı

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Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO’su İlker Baş ve ’hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş’la 4 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

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