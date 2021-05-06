DHA
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Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli serbest bırakıldı
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO’su İlker Baş ve ’hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş’la 4 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
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