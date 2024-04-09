Vatandaş ihbar ediyor sosyal medya timi yakalıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in oluşturduğu sosyal medya ekibi, yapay zekâ ile sosyal medyadaki ihbarları topluyor, süzgeçten geçiriyor. Eğer ciddi bulgular saptanırsa sektörle ilgili denetim süreci başlıyor.

EKİPTE KİMLER VAR

Maliye’nin ‘Sosyal Medya Ekibi’ her birimden profesyonellerden oluşuyor. Ekipte MASAK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Risk Analiz Genel Müdürlüğü var. Bu ekip yine son dönemde altyapısı oluşturulan yapay zekâ ve algoritmalar kullanarak, sosyal medyada vatandaştan gelen ihbarları topluyor, değerlendirmeye alıyor. İhbardan yola çıkılıp sadece vatandaşın gündeme getirdiği dükkân ya da şirketle ilgili denetim yapılmıyor, ayrıca o sektörle ilgili bir inceleme de yürütülüyor. Sonuçlar Bakan Şimşek’e de iletiliyor. Eğer ciddi bulgular ortaya konulursa sektör denetime alınıyor.

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KDV KANDIRMACASI NASIL OLUYOR?

Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar düşük oranlı KDV kandırmacası ile ilgili şu örnekleri anlattı:

“Temel gıda maddelerinde KDV yüzde 1, ilaçta yüzde 10 ve kozmetik ürünlerinde yüzde 20 iken eczaneden kozmetik ürünleri satın aldığınızda yüzde 1 KDV uygulayarak gıda takviyesi çıkışı yapan yerler var. Dolayısıyla düşük KDV’li ürünler ile genel KDV oranına tabi ürünleri bir arada satan yerlerde bu risk bulunuyor. Bir diğer örnek restoranlar. Verilen hizmetler yüzde 10 KDV’ye tabi iken paket servis, gıda ürünü teslimi olarak degerlendirildiğinden yüzde 1 KDV uygulanıyor. Bazı lokal marketlerde de daha düşük KDV’li ürün alınmış gibi gösterilebiliyor.”

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ŞİMŞEK’TEN HÜRRİYET’Lİ MESAJ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen denetimlerle ilgili Hürriyet’in haberini alıntılayarak detay verdi. Hürriyet’te yayınlanan “100 büyük mükellef takibe alınacak” başlıklı haberi paylaşan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zekâ destekli çalışmalarını tamamlandı. Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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