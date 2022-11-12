Varlık barışından 25.5 milyar lira

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nebati, varlık barışından 2022 yılında 25.5 milyar lira geldiğini söyledi. Nebati, 2008 ile 2022 yılları arasında 7 varlık barışı düzenlemesi yapıldığını belirterek, “2022 yılında ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı 25.5 milyar lira bu yılın ortalama dolar kuruyla da 1.57 milyar dolardır. En son Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren varlık barışı uygulamasıyla yurt içinden toplam 4.7 milyar lira varlık beyan edilmiş, yurt dışından 12.3 milyar lira, bu yılın ortalama dolar kuruyla 760 milyon dolar varlık ülkemize getirilmiştir” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Kıbrıs Türkleri için tarihi bir karar Haberi görüntüle

‘BASKI BEKLEMİYORUZ’

Enflasyona da değinen Nebati, 2021 yılı başından itibaren ÜFE, TÜFE makasının küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de arttığını, Avrupa bölgesinde ÜFE’nin yüzde 41.9’ken, TÜFE’nin yüzde 10.7’ye yükseldiğini belirterek, “Yani ÜFE, TÜFE’nin 4 katı bizim ülkemizde şu anda 2 katı bile değil. Bunun yanında, ÜFE ve TÜFE aslında kapsam olarak birbirinden farklı. TÜFE sepetinin yaklaşık yüzde 30’u hizmetler sektörünü içerirken ÜFE’de ise hizmetler grubu yok. Ayrıca, tüketici fiyatları vergi dâhil nihai fiyatlar iken, üretici fiyatlarında vergiler yer almamaktadır. Şu ana kadar ÜFE artışlarının büyük ölçüde TÜFE’ye yansıdığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, mevcut ÜFE seviyesinin önümüzdeki dönemde TÜFE enflasyonunda öngördüğümüz düşüşü bozacak bir baskı oluşturmasını beklemiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘ENAG GERÇEKÇİ DEĞİL’

Nebati, TÜİK’in enflasyon hesaplamasına yönelik çok sık eleştiri geldiğini hatırlatarak, “TÜİK’in ürettiği resmi istatistiklerin masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir akreditasyonu olmayan ENAG tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanması mümkün değildir. Böyle bir iddiası varsa ENAG gider EUROSTAT’tan ve ilgili uluslararası kuruluşlardan akredite olur” dedi. Nebati, ENAG’ın sanki tüm kiracılar her ay ev değiştiriliyormuş gibi hesaplama yaptığını, kira artışlarını olduğundan yüksek gösterdiğini, tüm kiracıların her ay ancak yüzde 8’inin ev değiştirdiğini kaydetti. Nebati, böylece zaman içersinde enflasyona yansıması gereken kira artışlarının ENAG tarafından bir ay içinde ve sonraki aylarda yanlış şekilde üst üste eklenerek hesaplama yapıldığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın RSV’den korkalım mı Haberi görüntüle

‘DİLENCİ OLMADIK OLMAYACAĞIZ’

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasa aktörleriyle toplantılar yaptıklarını ifade eden Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı olarak övünerek gittiğini söyledi. Sadece bir gün içinde portföy yönetim şirketleri, özel sermaye ve altyapı fonlarının 40’a yakın en üst düzey yöneticisiyle görüşme yaptığını anlatan Nebati, “Bu görüşmelerde görüşme talebi bizden gitmedi. Oradaki fon yöneticileri ve banka yöneticileri (Biz sizinle toplantı yapmak istiyoruz) diyerek sıraya girdiler” dedi. Uluslararası toplantılarda ilgili kuruluşların ve kişilerin “tefeci” olarak nitelendirilmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını zedelemekten başka bir şey olmadığını kaydeden Nebati, “Uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen tüm görüşmelerde uzman yardımcılarımızdan genel müdürlerimize kadar Bakanlığımızın tüm çalışanları üstün gayretleriyle milletimizin yararına yönelik çalışmalarda bulunmaktalar. Bu meşakkatli sürece ilişkin olarak (Para dilenmeye gidiyorlar) ifadesini yine devletimizde görev yapmış tüm sayın milletvekillerimizin takdirine bırakıyoruz. Biz dilenci olmadık, olmayacağız; elimizi açmayacağız. Biz günün koşullarına uygun bir şekilde işimizi yapıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

'BORSAYA SEVİNİYOR OLMAM DOĞAL'

Borsa İstanbul ve SPK ile ilgili son dönemde yaşananların hatırlatılması üzerine Nebati, “İki tane önemli olay yaşandı, bir milletvekilimizin masum olduğuna yüzde 100 inandığım ve malesef...” diye söze başlayınca Komisyon’daki milletvekilleri soruşturma yapılıp yapılmadığını sordu. Nebati, “Evet, onlarla ilgili her türlü çalışma yapılıyor, zaten şu anda gözaltılar ve mahkeme safahatında” karşılığını verdi. Nebati, herhangi bir Hazine ve Maliye Bakanı’nın kendi para birimi cinsinden yatırım araçlarının değer kazanmasından memnuniyet duymasının gayet doğal olduğunu belirterek, “TL cinsi yatırım araçlarının gelişmesine, değer kazanmasına seviniyor olmam gayet doğal. O dönemde de birçok yabancı ve yerli kuruluş tarafından, değerlemeler açısından, ucuz olarak görülen borsaya profesyonelinden bireyseline kadar tüm yatırımcıların ilgi gösterdiğini gördük. Biz de herhangi bir tahmin ve yönlendirme yapmadan, yalnız ve yalnızca yatırımcının ilgisine şahit olmanın sevincini yaşadık. Borsaya karşı bizim temel bakış açımız buydu” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dolandırıcılara neden kanıyoruz! Haberi görüntüle

'VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DEĞERLEMEYLE DÜZELECEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gelir vergisi dilimlerinde yüzde 122.9 yeniden değerlemenin olduğunu ifade ederek, “Vergi dilimleri kendiliğinden düzelmiş olacak. Elbette bu yılın sonlarına doğru bir sorun yaşandı çünkü enflasyon yüksekti” diye konuştu.

'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE'

“Gözlerimdeki ışıltı çok güçlüymüş” diyen Bakan Nebati, Türkiye ekonomisine kendisinin güvendiğini söyledi. Nebati, “Toplumla ontolojik uyumsuzluğun giderilmesi noktasında birlikte çalışmakta fayda var. Şu anda değerli ortağımız ve AK Parti milletvekillerine çok açık bir şey söyleyeyim, kızmayın lütfen: Rahat olun, psikolojik üstünlük bizde, saha bizden yana; işleri toparladık, sizi seçime kadar çok iyi bir seviyede götüreceğiz” dedi.