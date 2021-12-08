Varank çiftinin mutlu günü

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14 yaşında Elif Reyyan ve 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları bulunan Esra-Mustafa Varank çifti üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Esra Varank, TOBB ETÜ Hastanesinde doğum yaptı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde hastanede eşinin yanında olan Bakan Varank, daha sonra TBMM’ye gelerek bütçe görüşmelerine katıldı.

Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank’ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Daha sonra Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bakan Varank’ı kutladı. Ardından da grup başkanvekilleri sırayla söz alarak Varank’ı tebrik etti. Oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da hastaneye geçti.

Varank, daha sonra tekrar TBMM’ye giderek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.

Görüşmeler esnasında milletvekilleri Varank’ın yanına gelerek tebriklerini iletti.