Varank çiftinin mutlu günü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
Dortmunda karşı sınıfta kaldı, istatistikleriyle saç baş yoldurduDortmund'a karşı sınıfta kaldı, istatistikleriyle saç baş yoldurdu!#Kenan Karaman
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Erdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorumErdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorum#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Ve tecrit mimarı konuştu... B planı gündemdeVe 'tecrit mimarı' konuştu... B planı gündemde!#Koronavirüs
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Çıldırtan hamleABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Çıldırtan hamle#ABD
Gülşah Saraçoğlundan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm varGülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var#Gülşah Saraçoğlu
Genç kızlara uyuşturucu verip birlikte oluyorlardı: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydimGenç kızlara uyuşturucu verip birlikte oluyorlardı: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydim#Hugh Hefner
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLEREkonomi Haberleri

Varank çiftinin mutlu günü

#Mustafa Varank#Esra Varank#Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü esnada, büyük bir mutluluk yaşadı. Esra-Mustafa Varank, çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Haberin Devamı

14 yaşında Elif Reyyan ve 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları bulunan Esra-Mustafa Varank çifti üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Esra Varank, TOBB ETÜ Hastanesinde doğum yaptı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde hastanede eşinin yanında olan Bakan Varank, daha sonra TBMM’ye gelerek bütçe görüşmelerine katıldı.

Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank’ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Daha sonra Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bakan Varank’ı kutladı. Ardından da grup başkanvekilleri sırayla söz alarak Varank’ı tebrik etti. Oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da hastaneye geçti.

Varank, daha sonra tekrar TBMM’ye giderek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.

Görüşmeler esnasında milletvekilleri Varank’ın yanına gelerek tebriklerini iletti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#Esra Varank#Varank

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları