Vakıfbank’tan yeni nesil tahsilat ve ödeme sistemi

Haberin Devamı

Yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi Vinov ile ilgili yapılan açıklamada, “Vinov, öğrencilerden büyük holdinglere kadar tüm müşteri grupları arasında devredilebilir, döngüsel, kolay, esnek, hızlı ve dijital bir sistem olarak dikkat çekiyor” denildi. Yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi olarak tanımlanan Vinov hakkında bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vinov’un, tahsilat ve ödeme sistemlerinde köklü bir değişikliğin habercisi olduğunu belirtti. Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak; mevduatı, kredinin hammaddesi olmaktan çıkararak yakıtı haline getirecek bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile geleceğin bankacılığına, bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Bu işin bizi en gururlandıran kısmı ise, tüm Vinov ekosisteminin tamamen VakıfBank’ın kendi kaynaklarıyla geliştirilmiş olması. Tüm tasarım, yazılım, uygulama sürecini kendi içimizde yöneterek bu kadar kapsamlı bir sistemi ortaya koymuş olmak, sadece bankamız adına değil ülkemiz adına da mutluluk verici. Vinov, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi. Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor.”

Haberin Devamı

ÜÇ TEMELE DAYANIYOR

‘Bir Sonraki Bankacılık’ olarak tanımlanan Vinov ile yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını belirten Üstünsalih “İleri vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunarak ticaretin en temel unsuru olan güven duygusunu güçlendiren Vinov, bu sayede piyasadaki tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor ve ticaret hacminin artışına katkıda bulunuyor. Erken tahsilat imkânı sayesinde nakdi krediye ihtiyaç olmadan likiditeye erişim mümkün oluyor. Devirde vade değişikliği imkânı ile alacak ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu sorununu ortadan kaldırıyor. Vinov’un gücü üç temele dayanıyor. Öncelikle piyasada yer alan çek, senet, kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi ve tedarikçi finansmanı gibi aklınıza gelebilecek tüm ödeme ve tahsilat yöntemlerinin avantajlı yanlarını tek bir ekosistem altında topluyor. İkinci olarak, ekonomide yer alan bireylerden her büyüklükteki ticari işletmelere, özel sektörden kamu sektörüne olmak üzere tüm paydaşlar tarafından eş zamanlı ve birbirleri arasında kullanılabiliyor. Son olarak da kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. 7 gün 24 saat, nerede olursa olsun tüm VakıfBank müşterileri dijital ve esnek bir şekilde bu sistemden yararlanabiliyor” diye konuştu.

VİNOV NEDİR?

Haberin Devamı

Vinov, ileri vadeli Türk Lirası ödemelerde VakıfBank garantisi sunan, 7/24 kullanılabilen dijital, yenilikçi, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemidir. Bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteri grupları tarafından internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabilir. VakıfBank müşterileri, bir Vinov hesabı açarak ve bu hesaba kredi limitini tanımlayarak Vinov oluşturmaya başlayabilir. Alınmış bir Vinov, VakıfBank web sitesi, VakıfBank Mobil Uygulaması ve Vinov Mobil Uygulaması üzerinden sorgulanabilir. Vinov ile yapılabilecek ödeme ve tahsilat işlem örnekleri arasında hizmet alım bedelleri, , tedarikçi ödemeleri, araç kiralama bedelleri, bayi tahsilatları, okul/kurs/eğitim ücreti ödemeleri, mobilya ve beyaz eşya alımı, makine, yedek parça alım ve ham madde bedelleri sayılabilir.