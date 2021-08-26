VakıfBank’a ‘yılın en iyi finansal kurum ihracı’ ödülü

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Onay Özkan, “Ülkemiz mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk ’Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını başarıyla tamamlayarak uluslararası sermaye piyasaları ve finans sektörünün en prestijli ödüllerinden birisine layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül, söz konusu işlemin uluslararası sermaye piyasalarında ne kadar prestijli ve önemli bir işlem olduğunu bir kez daha teyit etti” dedi.

Bu işlem ile Avrupa merkezli çevresel-sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da Türkiye’ye yeni kaynak girişi sağlandığının altını çizen Özkan, “Böylelikle sadece sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan yatırımcılara da ulaşmayı başardık. Sürdürülebilir bankacılık anlayışının bir parçası ve ‘Sürdürülebilir Eurobond’ kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynakları yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanacağız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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