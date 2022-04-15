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VakıfBank 68 yaşında

#Vakıfbank#Kuruluş#Destek
VakıfBank 68 yaşında

VakıfBank, kuruluşunun 68’inci yılını geride bırakırken, son iki yılda pandemi nedeniyle çevrimiçi ya da hibrit olarak düzenlenen kutlama etkinliğini bu defa büyük bir buluşma ile gerçekleştirdi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamaya VakıfBank'lı üst düzey yöneticinin yanı sıra, geleneksel 15 ve 20 yıl kıdem ödülleri kapsamında ödüle hak kazanan 400 çalışan katıldı.

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 VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih liderliğindeki VakıfBank yönetim ekibi, etkinlik öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Üstünsalih aynı zamanda anı defterini de imzaladı.

AKTİF BÜYÜKLÜK 1 TRİLYON TL

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız 68’inci yaşına geçmişten aldığı güçle geleceğe bakarak giriyor. Tıpkı bir çınarın her ilkbaharda yeniden canlanması gibi Bankamız da özellikle son yıllarda gücüne güç kattı. Çok kısa bir sürede aktif büyüklükte 6’ncılıktan 2’nciliğe yükseldik. Aktif büyüklüğümüzü 1 trilyon TL gibi önemli bir eşiğin üzerine taşıdık” dedi.

Geçen yıl sonunda başlatılan sürdürülebilir bankacılık hamlesine de değinen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir bir dünya için, çocuklarımızın geleceği için elimizden gelenin de fazlasını yapma sorumluluğunu da taşıyoruz. Biz de sürdürülebilir bankacılığı en geniş anlamıyla ele alıyor ve stratejimizin ana omurgası olarak görüyoruz. Ülkemize ve insanımıza kattığımız değeri daha da arttırmak için çalışıyoruz.

SPORA DESTEK

Pandemide etkilenenlere yönelik kredi paketlerimiz, kadın girişimcilere özel desteklerimiz, en son yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov ile dijital bankacılığa sunduğumuz katkılar, kur korumalı mevduat hesap ailesiyle Türk Liramızın itibarını korumaya yönelik çalışmalar hep bu yaklaşımımızın sonucu.

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Bunun yanında uluslararası başarılarıyla ülkemizi onurlandıran VakıfBank Spor Kulübü ile spora; nitelikli eserlerle yayımcılık dünyasına renk getiren VakıfBank Kültür Yayınları ile kültür dünyamıza; BİLSEM’lerde özel yetenekli çocuklara verdiğimiz destek ile eğitime katkımız kesintisiz sürüyor. 68 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da büyümeye ve bizimle birlikte tüm paydaşlarımızı, ülke ekonomimizi ve refahımızı büyütmeye devam edeceğiz.”

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#Vakıfbank#Kuruluş#Destek

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