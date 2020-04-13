Vakıfbank 66'ncı yaşını kutladı

Türkiye’nin yanındaki güç VakıfBank 66 yaşında. Pandemi nedeniyle bu yılki kutlamaları dijital platformlar üzerinden gerçekleştiren VakıfBank’ta, Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, çalışanlara dijital platformlardan seslenerek kuruluş yıl dönümünü kutladı. Banka çalışanları da gönderdikleri mesajlarla kuruluş yıl dönümü heyecanına ortak oldu.



MİLLETİMİZ GAYRETLERİMİZİ UNUTMAYACAK



VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih mesajında; “Bu yıl içimiz bir parça buruk. Dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle bir araya gelemedik. Bir aile sıcaklığında, daha güçlü ve daha güzel buluşmalar için bugünümüzü sebep kabul edip, hasretimizi diri tutuyoruz. Birim ve şubelerimizde, ülkemiz ve milletimiz için seferberlik ruhuyla çalışan vefakâr arkadaşlarıma bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bankamız da ülkemiz de milletimiz de bugünlerdeki gayretimizi asla ama asla unutmayacaktır. Bizim kültürümüzde umutsuzluğa yer yoktur. En sert kışlardan sonra dahi baharın geleceğine her zaman inandık. Her zaman da bahara kavuştuk” dedi.



TÜRKİYE’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK BANKASI



Asırların birikimi Anadolu kültürünü, teknoloji çağının imkânlarıyla birleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana ülkemizin yanındaki güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Geride bıraktığımız yıl, çalışmalarımız ve emeklerimiz sayesinde bankamızı Türkiye’nin en büyük dördüncü bankası konumuna taşıdık. Bu başarıda 66 yıldır VakıfBank’a emek veren herkesin payı var. Dünyada başka bir örneği olmayan bir kültürün emanetçisiyiz. Devraldığımız bayrağı, daha yükseğe taşıyıp geriden gelenlere tertemiz teslim etmek, Bankamıza katabileceğimiz en büyük değerdir” şeklinde konuştu.

İNSANA VERDİĞİMİZ DEĞER



30 yıldır VakıfBank çatısı altında emek vermekten gurur duyduğunu belirten Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Bugün, teknolojisi, bilgi birikimi, tecrübesi ve mali kaynaklarıyla ülkemizin güzide kurumları arasında ilk sıralarda geliyoruz. Ancak VakıfBank’ı VakıfBank yapan esas değer, her zaman insan kaynağı olmuştur. En büyük özelliğimiz, insana verdiğimiz değerdir. Burada ister birinci, ister bininci, isterseniz on bininci gününüz olsun, VakıfBanklı olmanın güvenini yakından hissedersiniz. 66’ncı kuruluş yıl dönümümüz, Bankamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Rabbim milletimize daha güzel günlerde bir arada olmayı nasip etsin.”