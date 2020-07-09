Uzmanlar yorumladı... Altında yükseliş sürecek mi?

Gram altın fiyatları dün, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 401 lira seviyesine taşırken; yeni güne 399 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 398.21 lira seviyesini, en yüksek ise 400.95 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.47 itibarıyla yüzde 0.47 oranında düşüşle 400.75 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 613 liradan satılıyor.



Bigpara.com'un haberine göre, altının ons fiyatı dün 1818 dolar seviyesine kadar yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesini görürken; bugün en yüksek 1816 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.36 oranında düşüşle 1815 dolardan işlem gördü.

ONS ALTIN DEĞERLİ KALMAYA DEVAM EDECEK​

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında son dönemde yükseliş eğilimi oldukça kuvvetli. Bu yükselişte son yazımda da belirttiğim gibi dolar kuru hiçbir rol oynamazken, ons altındaki yukarı yönde eğilim destekleyici oluyor.

Uzun zamandır ifade ettim gibi, küresel faizlerin düşük olması, ekonomi ve istihdamı desteklemek için uygulanan genişleyici politikalar ons altını destekliyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon gelişmelerini çok arka planlara attı. Bir süre daha enflasyon konusu ön plana gelmeyecek gibi. Gelmediği her durumda da ons altın değerli kalmaya devam edecektir.

Dolar kuru haziran ayı ortasından bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel bazda oynaklık yüksek olmasına rağmen dolar kuru hareket etmiyor. Kur için bu aşamada önemli bir beklentim olmasa da orta-uzun vadede yukarı yönde eğilimin devamını bekliyorum.

Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz.

Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

ONS ALTINDA 1833 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Altın dün 1815 doları da test ederek son dokuz yılın en yüksek değerine ulaştı ve tarihi zirve olan 1921 dolar seviyesine görece daha da yaklaştı. İki sene önce 1175 dolar tabanından başlayan rallide toplam primi dolar bazında yüzde 55'e ulaştı.

1833 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan altın, gerek salgının ABD başta bazı ülkelerde tempo kazanmasından gerek ise doların dünya genelinde değer kaybetmesinden güç buluyor.

Pahalı olması dikkate alınması gereken bir dezavantaj ve halen ABD tahvil faizlerinde olası bir yukarı yönlü trendin başlaması altın adına en önemli risk olmaya devam ediyor.