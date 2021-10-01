Uzmanlar tek tek aÃ§Ä±kladÄ± AltÄ±n fiyatlarÄ± iÃ§in kritik tarih

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KÃ¼resel bazda yaÅŸanan tedarik zincirindeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ve enerji arzÄ±ndaki daralmanÄ±n kÃ¼resel enflasyon baskÄ±larÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± endiÅŸesiyle piyasalarda hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor. Ons altÄ±n, dÃ¼n ABD haftalÄ±k iÅŸsizlik maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ± verisinin beklentilerin Ã¼zerinde gelmesiyle beraber geÃ§tiÄŸimiz 1 haftanÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizinin yÃ¼zde 1,50 seviyesinin altÄ±na gelmesinden destek buldu. ABD haftalÄ±k iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ± verisinin yÃ¼ksek gelmesi, ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (Fed) tapering (varlÄ±k alÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±) zamanlamasÄ±nÄ± ileri bir tarihe erteleyebileceÄŸine iÅŸaret ederken; bu durum emtialarÄ± pozitif yÃ¶nde etkiledi.

KÃ¼resel enflasyonist baskÄ±larÄ±nÄ±n, tedarik zincirinde yaÅŸanan sorunlarÄ±n, ABDâ€™de aÃ§Ä±klanan kritik Ã¶nemdeki ekonomik verilerin ve ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (Fed) para politikasÄ±na iliÅŸkin yol haritasÄ±nÄ±n altÄ±n fiyatlarÄ± Ã¼zerinde Ã¶ncelikli olarak etkili olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.Â AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±, bugÃ¼n iÃ§erisinde en yÃ¼ksek 1757 dolar seviyesini; en dÃ¼ÅŸÃ¼k ise 1750 dolar seviyesini gÃ¶rÃ¼rken; saat 13.32 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0,13 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 1754 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± bugÃ¼n iÃ§erisinde 502 lira seviyesine kadar yÃ¼kselirken, dolar kurunda ve altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ±nda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n etkisiyle aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket ediyor. Gram altÄ±n, ÅŸu dakikalarda yÃ¼zde 0,30 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 500 lira seviyesinde bulunuyor.Â AynÄ± dakikalarda Ã§eyrek altÄ±n 808 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 3 bin 327 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda Ã§eyrek altÄ±n 816 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 3 bin 359 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

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HAFTAYA CUMA ABDâ€™DEN GELECEK VERÄ°LER KRÄ°TÄ°K OLACAK

Emre Ã‡ayÄ±rlÄ± - ALB Forex AraÅŸtÄ±rma MÃ¼dÃ¼rÃ¼





Ons altÄ±n, dÃ¼n ABDâ€™de aÃ§Ä±klanan haftalÄ±k iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸin ardÄ±ndan dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte son bir haftanÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ± ve 1760 dolarÄ±n Ã¼zerini test etti. ABD Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, 25 EylÃ¼l'de sona eren hafta iÃ§in ABD'deki ilk iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, Ã¶nceki haftanÄ±n revize edilen rakamÄ±na gÃ¶re 11 bin artarak 362 bine yÃ¼kseldi. Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±ndaki zayÄ±flÄ±k, ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (Fed) tahvil alÄ±m programÄ±nda yapmasÄ± beklenen deÄŸiÅŸikliÄŸin zamanÄ±nÄ± ileri bir tarihe Ã§ekmesine neden olabilir. DÃ¼n yayÄ±mlanan haftalÄ±k istihdam verisiyle birlikte yaÅŸanan tedirginlikle de bu kapsamda altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ talebinin artmasÄ±na neden oldu.

DiÄŸer yandan Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, enflasyonist seviyelerin gelecek yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda hafifÃ§e dÃ¼ÅŸeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Powell, mevcut enflasyonist seviyelerin kÃ¼resel arz darboÄŸazlarÄ±nÄ±n doÄŸrudan bir sonucu olduÄŸunu sÃ¶yledi ve bunlarÄ± "hedefin Ã§ok Ã¼zerinde" olarak nitelendirdi ve arz darboÄŸazlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lene kadar enflasyonist seviyelerin yÃ¼ksek kalacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Powell ayrÄ±ca, yÃ¼ksek enflasyon ve yÃ¼ksek iÅŸsizlik arasÄ±ndaki gerilimle Fed'in "zor bir durumda" bulduÄŸunu belirterek, ABD'nin hala tam istihdamdan "Ã§ok uzakta" olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Powellâ€™Ä±n dÃ¼nkÃ¼ konuÅŸmasÄ± da istihdam piyasasÄ±nda yaÅŸanan tedirginliÄŸi net bir ÅŸekilde gÃ¶steriyor.

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Mevcut durumda Fedâ€™in parasal sÄ±kÄ±laÅŸmaya baÅŸlamasÄ± iÃ§in istihdam tarafÄ±nda daha hÄ±zlÄ± bir iyileÅŸme yaÅŸanmasÄ± gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°stihdam tarafÄ±nda aÃ§Ä±klanan verilerin yavaÅŸlama gÃ¶stermeye devam etmesi, kÄ±ymetli madenlerde dÃ¶nemsel olarak tepki alÄ±mlarÄ± gelmesine neden olmaya devam edecektir. Bu kapsamda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta cuma gÃ¼nÃ¼ ABDâ€™de aÃ§Ä±klanacak olan iÅŸsizlik oranÄ± ve tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± istihdam rakamlarÄ± oldukÃ§a Ã¶nemli olacak.

Ons altÄ±n 1834 dolar seviyesinden baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendinin etkisi altÄ±nda bulunmaya devam ediyor. DÃ¼n 1720 dolar bÃ¶lgesinden gelen tepki alÄ±mlarÄ±yla 1760 dolarÄ±n Ã¼zerini test eden ons altÄ±n fiyatÄ± bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra ABD aÃ§Ä±klanacak olan verilerin ardÄ±ndan 1767 dolar seviyesinde bulunan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendinin Ã¼zerine Ã§Ä±kabilirse, yeniden 1787 dolar seviyesine doÄŸru deÄŸer kazancÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini gÃ¶rebiliriz. DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendinin direnÃ§ bÃ¶lgesinden gelebilecek satÄ±ÅŸlarda ise 1750 ve 1742 dolar seviyeleri ara destekler olarak izlenebilir. Teknik gÃ¶stergeler MACD ve Momentum gÃ¼n iÃ§i hareketlerde yÃ¼kseliÅŸ yaÅŸanabileceÄŸini gÃ¶steriyor. Trend kÄ±rÄ±lmasÄ±nda karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ±nda yarar var.

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Gram altÄ±n tarafÄ±nda ise dolarTL paritesinde yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸe paralel olarak deÄŸer kazancÄ± devam ediyor. DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendini sonlandÄ±ran gram altÄ±n fiyatÄ± yÃ¼kseliÅŸ trendi etkisinde hareket etmeye baÅŸladÄ±. 500 lira seviyesinin Ã¼zerinde bulunan gram altÄ±nda 503 ve 508 lira seviyeleri direnÃ§ olarak izlenebilir. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce oluÅŸan yÃ¼kseliÅŸ trendinin geÃ§tiÄŸi 492 lira seviyesi ise ana destek konumunda bulunuyor. Ons altÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendinin sonlanmasÄ± halinde gram altÄ±n fiyatÄ±nda 515 lira bÃ¶lgesine doÄŸru yÃ¼kseliÅŸin devam ettiÄŸini gÃ¶rebiliriz.

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ALTIN FÄ°YATLARI DÃ–NEM DÃ–NEM FARKLI FÄ°YAT DAVRANIÅžLARI SERGÄ°LEYEBÄ°LÄ°R

Enver Erkan â€“ Tera YatÄ±rÄ±m BaÅŸekonomisti





AltÄ±nÄ±n, verilerin ve kÃ¼resel bÃ¼yÃ¼me endiÅŸelerinin oluÅŸturacaÄŸÄ± gÃ¼venli liman talebi ile kÃ¼resel finansal koÅŸullarÄ±n ayarlanmasÄ± arasÄ±nda bir yerde konumlanmasÄ±nÄ± bekleyebiliriz. Bu nedenle, farklÄ± tepkimeler olabiliyor. Powell, enflasyonun geÃ§ici olduÄŸunu ve tam istihdama ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in zaman olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bu doÄŸrultuda, birinci sÄ±nÄ±f ABD verileri piyasalarda yansÄ±ma bulmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recektir. DÃ¼n de iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ± verilerinden sonra hareketlenme gÃ¶rdÃ¼k, geÃ§en ay aÃ§Ä±klanan istihdam raporunda da beklenenden sÃ¶nÃ¼k bir artÄ±ÅŸ olmuÅŸtu. KÃ¼resel arz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ise enflasyonu beslemeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor ve talep artÄ± maliyet ekseninde enflasyonun beslenmeye devam etmemesi ve geÃ§iciliÄŸe katkÄ±da bulunmasÄ± amacÄ±yla tapering (tahvil alÄ±mÄ± azaltÄ±mÄ±) sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± ise Ã§ok olasÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Fed'in varlÄ±k alÄ±mlarÄ± bitiÅŸine dair verdiÄŸi 2022 referansÄ±, baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±nÄ± yakÄ±nlara koyuyor.

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ABD 10 yÄ±llÄ±klarÄ±, hisse senetlerindeki satÄ±ÅŸla eÅŸ anlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi, ancak tapering masada olduÄŸu sÃ¼rece fazla dÃ¼ÅŸmesi de beklenmez. Muhtemelen 1,40-1,50 seviyeleri normal seyir olabilir, 1,70 - 1,75'ler ise baskÄ±layÄ±cÄ± olabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ piyasa artÄ±k tahvil faizlerindeki yÃ¼kseliÅŸe ekonominin normalleÅŸmesi Ã¼zerinden deÄŸil, artan enflasyon Ã¼zerinden bakacaktÄ±r. ArtÄ± olarak enflasyona neden olan etmenlerin, yavaÅŸlamaya da sebep olmasÄ± muhtemeldir. Arz aÃ§Ä±klarÄ±, fabrika Ã¼retimini de etkiliyor. Tapering dinamikleri, bir Ã¶nceki 2013-2015 model taperingâ€™den daha farklÄ± iÅŸliyor. DeÄŸerli metal grubu da dÃ¶nem dÃ¶nem farklÄ± fiyat davranÄ±ÅŸlarÄ± sergileyebilir.

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