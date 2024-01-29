Üretken yapay zekâ 2024’ün ortasından itibaren ‘sesli asistan’ olarak araçlara giriyor... Yapay zekâ otomobile biniyor

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KÜRESEL kriz ve savaşların gölgesinde geçen 2023 yılının en önemli dönüm noktalarından biri şüphesiz yapay zekânın artık günlük hayatta da kullanılabilmesi ve insanların hayatlarını kolaylaştırması oldu. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Google tarafından geliştirilen Bard gibi “üretken” yapay zekâ uygulamaları sayesinde bu teknoloji daha önce hiç olmadığı kadar günlük hayatımızın parçası haline geldi. Okul ödevlerinden mühendislik projelerine, sosyal medya gönderilerinden anında dil çeviri hizmetine kadar her şeyde yapay zekâdan destek almaya başladık. Hızla gelişen teknolojiye otomobil üreticileri de kayıtsız kalmadı ve yapay zekâyı araçlarına entegre edecek yollar aramaya başladı.

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Otomotiv üreticilerinin çalışmaları ve ChatGPT gibi firmalarla yaptığı işbirlikleri neticesinde üretken yapay zekâ uygulamalarının 2024’ün ortalarından itibaren artık otomobillerde de yaygın olarak kullanılmaya başlayacağı kesinleşti. DS, Mercedes-Benz, Skoda ve Volkswagen gibi markalar yapay zekâyla planlarını açıkladı. Buna göre, otomobillerde yapay zekâ ilk olarak “sesli asistan” aracılığıyla kullanılacak. Mevcut sesli asistanların yerini adeta “sizinle konuşan ve sizi anlayan bir araba” deneyimi veren kişisel asistanlar alacak.

VW STANDART HALE GETİRİYOR

ChatGPT’yi standart olarak sunacağını açıklayan ilk üretici ise Volkwagen. Alman marka, Las Vegas’taki tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te ChatGPT’yi 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla Volkswagen araçların bir parçası haline getireceğini açıkladı. Yapay zekâ asistanı, markanın ID.7, ID.4, ID.5 ve ID.3 gibi elektrikli araç serisinin yanı sıra yeni Tiguan, Passat ve Golf modelinde de kullanılacak. Volkswagen araçlardaki yapay zekâ destekli asistan ile konuşmaları zenginleştirme, soruları netleştirme, sezgisel bir dille etkileşim kurma, araca özel bilgiler alma gibi örnekler sunacak.

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İNSAN GİBİ KONUŞACAK

Stellantis çatısı altındaki DS Automobiles de yapay zekâyı araçlarına entegre etmeye başlayacağını duyuran markalardan. IRIS isimli mevcut ses tanıma sistemine ChatGPT’yi entegre edecek marka, kullanıcı ile sistem arasında yolculuk sırasında gelişen sohbetin tümüyle doğal ve sorunsuz bir iletişim sunmasını sağlayacak. Asistanın sesinin ve konuşmasının ise tümüyle ‘insani’ olması bekleniyor. Marka sistemin ilk olarak DS 3, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinde; İtalya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya’da satılacak otomobillere entegre edileceğini bildirdi.

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İÇERİKLERİ OKUYACAK

Çek üretici Skoda da Laura isimli sesli asistanına ChatGPT’yi entegre ettiğini ve 2024’ün ortasından itibaren belirli modellerde yapay zekâ asistanını kullanılacağını duyurdu. Bu asistan ilk olarak Skoda Enyaq’ın belirli versiyonlarında, yeni nesil Skoda Superb ve Kodiaq ile yeni Skoda Octavia’da sunulacak. ChatGPT entegrasyonuna sahip sistem sayesinde kullanıcılar geniş bir yapay zekâ veritabanına erişebilecek ve sürüş sırasında kendilerine içerik okunmasını sağlayabilecek. Asistan bilgi-eğlence sistemini, navigasyonu ve klimayı kontrol etmek ve genel bilgi sorularını yanıtlamak için kullanılabilecek. Gelecekte ise bunun ötesine geçen sorulara yanıt olarak ek bilgiler sağlayacak.

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ÇEK ÜRETİCİ SKODA’NIN CHATGPT ENTEGRASYONUNA SAHİP İLK ARAÇLARI ENYAQ, SUPERB, KODIAQ VE OCTAVIA

OTONOM SÜRÜŞÜ GELİŞTİRECEK

- CES 2024’te yapay zekâyla ilgili gelişmelerini açıklayan bir başka marka ise Mercedes-Benz. Markanın MBUX Sanal Asistan’ı bir Mercedes-Benz’in şimdiye kadarki en insan benzeri arayüzü olarak MB.OS’i temel alarak, sürücü ile doğal ve empatik bir etkileşim kuran yeni bir yüz sunuyor. Bu teknoloji müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak hayatı kolay, rahat ve konforlu hale getirmek için üretken yapay zekâ ve proaktif zekâ kullanıyor. Yapay zekânın erken aşamalarda sesli asistanlarla hayatımıza girmesi beklese de gelecekte tamamen otonom sürüşün en temel yardımcılarından olacağı tahmin ediliyor. Bu konuda en önemli çalışmaları ise Elon Musk’ın Tesla’sı yapıyor. Dojo isimli bir süper bilgisayar için geliştirmelere devam eden şirket, araçlarının tam otonom sürüş yazılım paketindeki tüm verileri topluyor ve analiz ediyor. Gelecekte bu bilgisayar sayesinde tamamen otonom sürüşün en kusursuz şekilde kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

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74.5 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR DOĞUYOR

ARAŞTIRMALAR sürücüsüz otomobillerin, yapay zekâ teknolojisindeki gelilmelere bağlı olarak 2035-2040 yılına kadar dünya çapında pazarın yaklaşık dörtte birini oluşturacağını ortaya koyuyor. Alman veri şirketi Statista’ya göre, küresel otomotiv yapay zekâ pazarı ise 2030 yılına kadar 74.5 milyar dolarlık bir değere ulaşacak . Bu rakam, yapay zekânın ulaşımda kullanımının nasıl daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha kullanışlı sistemlere sahip bir geleceğe yol açacağını gösteriyor.

İLK DEFA OTOMOBİL KADAR MOTOSİKLET SATILDI

TÜRKİYE’de motosiklet pazarı geçtiğimiz yıl tıpkı otomobil pazarında olduğu gibi tarihi bir yıl yaşadı. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) açıkladığı verilerine göre, 2023 yılında motosiklet satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 130.4 artarak 957 bin 282 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre aynı dönemde satılan yeni otomobil sayısı 967 bin 341 adetti. Böylece, motosiklet satışları otomobil satışlarının sadece 10 bin adet gerisinde kalırken, tarihi satış rekorunu da kırmış oldu. Pandemi öncesine kadar Türkiye’de ortalama 650-700 bin otomobile karşılık 150-200 bin motosiklet satılıyordu.

ELEKTRİKLİ PATLAMASI

MOTED verilerine göre, 2023 yılında motosiklet pazarının yüzde 50’sini 50 CC ve elektrikli motosikletler oluşturdu. Bu dönemde, 302 bin 863 adet (yüzde 32 pazar payı) 50 CC motosiklet satılırken, 173 bin 301 adet (pazarın yüzde 18’i) elektrikli motosiklet satışı gerçekleşti. 50 CC üzeri motosiklet satışı ise 481 bin 128 adet olarak kayıtlara geçti ve bu alanda pazarın lideri Japon üretici Honda oldu. Şirket, satış rakamlarını geçen yıla göre iki kat artırarak 90 bin 80 adede ulaştı ve kendi rekorunu kırmış oldu. 2023’te satılan motosikletlerin yüzde 24.8’i ithal, yüzde 57.6’sı yerli oldu.

2. EL ARAÇ FİYATINDA CHATGPT DÖNEMİ

OTOMOTİV veri şirketi Cardata, OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en gelişmiş yapay zekâ dili modeli olan ChatGPT 4.0 teknolojisi üzerinden hizmet vermeye başladı. Uygulamanın sektörde bir ilk olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Cardata olarak ChatGPT üzerinden araçların marka, model, kilometre durumu gibi özellikleri belirtilerek, ikinci el araç fiyatlandırmalarını kullanıcıya ileten bir sistem oluşturduk. Sistemimizi, kısa süre içerisinde Cardata aplikasyonlarına ve sitesine de entegre edeceğiz. Hizmet verdiğimiz ilk yıldan bu yanan Türkiye’de satılan araçların marka model datası, donanım, fiyat, teknik dataları ve ikinci el fiyat datası olarak 1.2 milyar adetlik tekil dataya sahip bir şirket haline geldik. Türkiye’de önceki yıllarda satılmış ve şu an satılmakta olan tüm araçların verilerini 12 yıldır işleyip anlamlı hale getiriyoruz” dedi.

AKSARAYLI KAMYONLAR İHRACAT REKORU KIRDI

MERCEDES-Benz Türk, 2023 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirdiği üretimle tarihi rekor kırdı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Aksaray’da yıllık 8-10 bin adet kamyon üretme hedefi ile yola çıkan fabrikamız, 2023 yılında 27.680 adet ile tarihinin en yüksek üretimine imza attı. Geçen yıl Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sini Anadolu’nun merkezindeki Aksaray Kamyon Fabrikamızın bantlarından indirerek tarihimizin en yüksek ihracat adedine de ulaştık. Diğer bir gurur kaynağımız ise ürettiğinin yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç eden Hoşdere Otobüs Fabrikamız. 2023’te 4.308 adet ile tarihinin en yüksek üretim adedine ulaşan fabrikamız, Türkiye’de üretilen her 5 otobüsten 2’sini banttan indirdi” dedi.

‘AVRUPA BENZİNLİ ARAÇ YASAĞINI ERTELEYEBİLİR’

PORSCHE Mali İşler Direktörü Lutz Meschke, Avrupa’nın 2035 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin satışını aşamalı olarak durdurma planının ertelenebileceğini söyledi. Bloomberg’in haberine göre, çıkış tarihi birkaç kez ertelenen elektrikli Macan için geçtiğimiz hafta Singapur’da düzenlenen toplantıda konuşan Lutz Meschke, “İçten yanmalı motorun sonuyla ilgili şu anda pek çok tartışma var. Gecikebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Diğer yandan, Porsche’nin Premium Elektrik Platformu’nda yükselen ilk modeli Macan, 800 Volt mimarisiyle tasarlanmış ve 100 kWh kapasiteli yüksek voltajlı bataryasıyla tanıtıldı. Yeni Macan, şehir içinde 784 km’ye kadar menzil sunuyor.