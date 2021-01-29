Üretimde sıfır hata hedefi

70 yıllık köklü bir geçmişe ve özellikle otomotiv sektöründe ciddi bir bilgi birikimine sahip olan Coşkunöz Holding’in bağlı şirketleri arasında yer alan; üretim ve tedarik anlayışını, önemli bir parçası olduğu otomotiv sektörüyle daima eşgüdüm içinde yürüten Coşkunöz Metal Form, Endüstri 4.0 perspektifi ve bilişim teknolojileriyle endüstriyel üretim faaliyetlerini birleştiriyor. Coşkunöz Metal Form’un Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, “Yeni nesil yazılım ve donanımla bir yandan maliyetleri düşürürken bir yandan da çevreci üretim sağlayacağız. Bu sene devreye aldığımız Teknoloji Merkezi’nde yalın dijitalleşme, nesnelerin interneti konusundaki çalışmalarımızı Holdingimizin bilişim şirketi CITS ve AR-GE Merkezimiz ile güçlerimizi birleştirerek başlattık. Yapay zekanın devreye gireceği uygulamalar gündemimizde. Kas gücünden akıl gücüne doğru yolculuk edeceğimiz bu süreçte sektörde ilk kez kullanılacak uygulamaları geliştirmeyi hedefliyoruz. Üretim tesislerimizi her yıl uçtan uca modernize etme yoluna gidiyoruz. Fabrikalarımızı yeni nesil üretim teknolojileriyle renove ediyoruz. Böylelikle kalitede sıfır hata, verimlilikte de yüksek artış sağlayacağız” şeklinde konuştu.

GLOBAL TEDARİK

Coşkunöz Metal Form’un, otomotiv sektörü için presli sac parça imalatında pazar lideri olduğunu belirten Karaadak, “Şirketimiz 1200’ü aşkın çalışanı, sanayideki yarım asrı geçen tecrübesiyle sektörün en önemli yapı taşı. Bugün uluslararası ve yerel olmak üzere neredeyse tüm otomotiv orijinal ürün üretici (OEM)’leriyle doğrudan ya da dolaylı olarak çalışıyoruz. Coşkunöz Metal Form olarak, global çözüm ortağı olma hedefimiz doğrultusunda Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika, Türki Cumhuriyetler ile Rusya otomotiv pazarında da seri üretim ve otomotiv kalıbı üretiminde proje ortaklıklarıyla stratejik iş birlikleri çalışmalarımıza hız kazandırdık. Pandemiye rağmen Ford Otosan, Oyak-Renault, Tofaş, Hyundai Assan, Mercedes-Benz Türk gibi ülkemizdeki otomobil, hafif ticari araç ve otobüs üreticilerine ürün sağlamaya devam ettik” dedi.