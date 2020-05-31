‘Üretim merkezi olarak öne çıkarız’

Dünya üretiminin yüzde 30’unun Çin’de gerçekleştiğini belirten Bulgurlu, “Çin’e bağımlılık tüm dünyayı zora soktu. Tedarik zinciri dijitalleştirilerek alternatif tedarik merkezlerinin arayışı başlayacak. Elimizde kristal bir küre yok ancak tüm iş süreçlerimizi mümkün olduğu kadar dijitalleştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Daha odaklı çalışacağımız, daha az seyahat edeceğimiz, toplantılarımızı daha çok sanal ortamda yapacağımız bir çalışma modeline doğru ilerliyoruz. Pandeminin en önemli sonuçlarından biri de sürdürülebilirliğin artık zorunlu bir iş modeline dönüşmesi olacak. COVID-19, insanlığın yaptığı hatalara ışık tuttu” diye konuştu.

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Türkiye’nin bu dönemden avantajlarını kullanarak, üretime ağırlık vererek çıkacağının altını çizen Bulgurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönem sonrası yerli üretim anlamında çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. Çerkezköy’de 2018 yılı sonunda açtığımız yeni elektronik işletmemiz üretimde akıllı teknolojilerin kullanımı açısından önemli bir adım. Dünya Ekonomik Forumu tarafından en iyiler arasında gösterilen Romanya çamaşır makinesi fabrikamız da, 140’a yakın robot, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi ve veri analitiği uygulamalarıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en büyük beyaz eşya üretim merkezi. Yeni ile birlikte Türkiye’nin üretim merkezi olarak daha fazla öne çıkacağını düşünüyorum. Esnek üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge’miz ile bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.”

5 YILLIK DENEYİM 8 HAFTADA YAŞANDI

McKinsey’nin raporuna göre pandemi döneminde şirketlerin ve tüketicilerin 2020-2025 arasında deneyimleyeceği dijitalleşmeyi sadece 8 haftada yaşadığını ifade eden Hakan Bulgurlu, “Biz 2016’dan bu yana dijital dönüşüm programı uyguluyoruz. Üretim tarafındaki dijital teknolojiler ve uygulamalarımız, COVID-19 sürecinde elimizi güçlendirdi. Pandemi döneminde online trafiğimiz 2.5 katına çıktı. Satışa dönüş oranı da yüzde 320 artarak, online cirolarımız 10 kat arttı” dedi.

5 BİN VENTİLATÖR ÜRETİLDİ

ARÇELİK’in Çerkezköy’deki elektronik işletmesinde seri üretimi yapılan ventilatörlerle ilgili de bilgi veren Hakan Bulgurlu, “Arçelik bu ay sonuna kadar 5 bin ventilatör üretti. Türkiye bu süreci birçok ülkeye göre iyi yönetti. Türkiye’de büyük miktarda ventilatöre ihtiyaç duyulmayacak ama Afrika başta olmak üzere pek çok ülkeye gönderilecek. Solunum cihazları ilk aşamada Somali ve Brezilya’ya gönderildi. Sağlık Bakanlığı’nın liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Aselsan, Baykar ve Biyosis ortaklığında ilk yerli ventilatörün seri üretimini gerçekleştirildi” dedi.

‘EVEREST’TE DAHA YAKINDAN GÖRDÜM’

Bir yıl önce 2019 mayıs ayının son haftası ‘iklim krizine’ dikkat çekmek için Everest Dağı’na tırmanan Hakan Bulgurlu, dünyanın gündeminin ise bundan sonra iklim krizi ve yeni salgınlar ve bunların etkileri olacağını anlattı. Bulgurlu ,”Geçen yıl Everest’e tırmandığımda iklim krizi, çevre kirliliği ve doğa üzerindeki etkimizi daha yakından görme fırsatı buldum. Karantina sürecinde hava kirliliğinin azalmasıyla Himalayalar, 30 yıl sonra ilk kez 200 kilometre öteden Hindistan’ın kuzeyinden net şekilde görüldü. Doğanın bize verdiği mesajı almamız gerekiyor. Karbon emisyonlarını azaltmak, enerji ve su verimliliğini artırmak, geri dönüşüm ekonomisi ve toplumsal fayda önümüzdeki dönemin önemi artan konuları olacak” diye konuştu.