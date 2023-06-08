Üreticiler buğday ve arpada daha fazla alım yapılmasını istiyor: Yüksek alım çiftçiyi rahatlatır

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Arpa ve buğdayda çiftçilerin beklediği alım fiyatı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Kabine Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir” diye konuştu. Üreticiler genel anlamıyla fiyatlardaki artışın sevindirici olduğunu vurgulasa da özellikle arpa hasadının 15-10 gün önce başladığını ve bazı üreticilerin zararına satış yaptığını söyledi.

‘KISMEN KARŞILADI’

Beklentilerinin kısmen karşılandığını anlatan Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Fiyatlar geçen yıla göre yükseldi. Artış olması güzel ama bizim maliyet hesabımıza göre bölgemizdeki çiftçilerin tam olarak beklentisini karşılamıyor” dedi. Girdi maliyetlerinin sürekli olarak arttığına dikkat çeken Mustafa Yılmaz, “Arpa hasadının başlamasından dolayı bazı çiftçiler 5 bin lira seviyesinden tüccara satış yaptı. Neredeyse satışı şimdiden yapan üretici oranı yüzde 70’i buluyor. Oysa arpa alım fiyatı 7 bin 500 lira olarak açıklandı. Burada çiftçiden çok tüccar kazanmış oldu” diye konuştu.

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DAHA FAZLA ALIM TALEBİ

İç Anadolu Bölgesi için fiyatların oldukça sevindirici olduğunu söyleyen Konya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Burak Kırkgöz ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) daha fazla alım yapması gerektiğini belirtti. Bölgede normal şartlarda buğday için 4 kere sulama yapılması gerekirken bu yıl yağışların güzel gitmesi nedeniyle 2 kez sulama yapıldığını hatırlatan Kırkgöz, “Böyle olunca verim arttı, maliyet kısmen daha az yükseldi. Konya ve civarında genellikle elektrik ile sulama yapılıyor. Bu da maliyeti katlıyordu. Ama şu an bu fiyatlar bu bölgedeki üreticinin yüzünü güldürdü. Bundan sonra önemli olan TMO tarafından sürekli ve daha çok alım yapılması. Böylece üretici piyasadaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmez ve ürününü daha düşük fiyattan satmak zorunda kalmaz” ifadelerini kullandı.

‘ÖDEMELERE ZAMAN AYARI GEREKİYOR’

Özellikle buğday için açıklanan fiyatlarda bir ‘orta yol’ uygulamasının yapıldığını anlatan Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, “Burada üreticiler kadar son tüketiciler de düşünülüyor. Buğday için yüksek alım fiyatı demek ekmek başta olmak üzere çoğu ürüne zam demek. Ona göre bir fiyat ayarlaması yapıldığını düşünüyorum” dedi. Çiftçilerin sürdürülebilir bir üretim yapması için destek, prim ve teşviklerle ilgili politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Şanlıurfa ZMO Başkanı Mustafa Yılmaz ise, “Açıklanan fiyatlar çoğu zaman enflasyona karşı yetersiz kalıyor. Ayrıca çiftçi ekim döneminin sonunda değil başında ödeme almak istiyor. Yeni dönemde bu konuların düzeltilmesini ve TMO’nun daha fazla çiftçiden daha fazla miktarda alım yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.