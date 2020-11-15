‘Ülkemiz lojistik süper güç olacak’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar, çok büyük bir hareketlilik var. Zaten güçlü altyapımız var, üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Yine bu yatırımlarla ülkemiz lojistik süper güç olma yolunda ilerliyor. Atılımlarımız bir bir devam ediyor” dedi.



Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi’nde incelemelerde bulunarak bir açıklama yaptı.



Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti. Hattın Halkalı’nın ardından Küçükçekmece, Olimpiyat, Kayaşehir ve Arnavutköy’den geçerek İstanbul Havalimanı’na bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yine İstanbul Havalimanı’ndan Gayrettepe’ye giden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayrettepe-Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk istasyonlarına devam ederek İstanbul Havalimanı’nımıza ulaşan metro hattı, yine devamında bu şantiyesinde bulunduğumuz metro hattı ile birlikte Marmaray’a bağlanıyor. Yine bu Halkalı- İstanbul Havalimanı Hattı’yla birlikte Olimpiyat Stadı’nda İkitelli-Kirazlı Metro Hattı’yla, yine çalışmalarını devraldığımız Başakşehir Çam Sakura Hastanesi’nden geçen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’yla Kayaşehir istasyonunda entegre oluyor.” Gayrettepe-Kağıthane Hattı’nı mayıs sonu bitirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Gayrettepe’den havalimanını da inşallah önümüzdeki yıl içerisinde bitirmek hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.