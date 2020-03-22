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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ulaştırmada deprem yönetmeliği hazır

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Ulaştırmada deprem yönetmeliği hazır
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Türkiye’nin Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlıkları yürütülen “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri İçin Deprem Yönetmeliği”ne son şekli verildi.

KGM’nin 2019 yılı Faaliyet Raporu’na göre, nihai şartnamesi hazırlanan yönetmelik, idareye teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onaylamasının ardından yönetmeliğin bu yıl içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yönetmelikte karayolu-demiryolu köprü ve viyadükleri, karayolu-demiryolu tünelleri ile diğer zemin yapıları, kıyı-liman yapıları ile hava meydan yapıları “Ulaşım Tesisleri” başlığı altında toplanırken, elektrik iletim sistemleri ile telekomünikasyon sistemleri “Dağıtım Tesisleri” olarak değerlendirildi.

YENİ ŞARTLARLA

Her bir sektör için, deprem etkisi altında yeni yapılacak tesislerin tasarımına ve mevcut tesislerin deprem performanslarının değerlendirilmesine yönelik temel parametreler belirlenirken, Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri başlığı altında yer alan tüm tesislerin ihaleleri bundan sonra yeni yönetmeliğin belirlediği şartlara göre yapılacak. Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde AFAD, TCDD, AYGM, BOTAŞ, TEİAŞ ve TÜPRAŞ’tan yetkililerin yanı sıra ODTÜ ile Boğaziçi üniversitelerinden akademisyenler de yer aldı. Geçtiğimiz yıl yönetmeliğe son şeklini vermek üzere toplanan çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da, yönetmeliğin yerli ve milli olmasına vurgu yapmıştı.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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