Ulaşımda bayram tarifesi

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Kurban Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 günü bulacak tatil dönemini kimi tatil bölgelerinde kimi ise memleketinde geçirmek üzere planlarını yaptı. Rotasını erkenden belirleyenler daha uygun fiyatlarla uçak, otobüs veya araç kiralama hizmeti için yerini ayırtırken; Haziran ayına bırakanlar her sezon olduğu gibi daha yüksek fiyatlarla karşılaştı. Bu bayram İstanbul’dan tatil bölgelerine gidiş-dönüş uçak bileti en az 2 bin TL’yi bulurken, otobüs için en az 1.000 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bayramda araç kiralamak isteyenlerin ise 24 Haziran-3 Temmuz 2023 tarihleri arasında ödeyeceği tutar 12 bin TL’den başlayarak aracın özelliklerine göre 100 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

BODRUM’A UÇUP GELMEK 2.350 TL

Şirketlerin duyurduğu güncel fiyatlar ile ulaştırma hizmeti veren dijital platformlardan derlediğimiz bilgilere göre, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’dan Antalya’ya gidiş-dönüş uçak bileti tavan fiyattan yani kişi başı 2 bin 350 TL’den satılıyor. Bayram için İstanbul’dan İzmir’e gidip gelecek bir kişinin uçak bileti için en az 2 bin 200 TL ayırması gerekiyor. Aynı şekilde Bodrum’a gidiş-dönüş uçak bileti için en az 2 bin 350 TL, Ankara’ya 2 bin TL, Erzurum’a 2 bin 350 TL ve Trabzon’a da 2 bin 250 TL bütçe ayırmak şart. Bu arada, bayram döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne gerçekleşecek birçok uçuşun aylar öncesinden dolduğunu hatırlatmakta fayda var.

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OTOBÜS FİYATLARI

Uçakların yüksek fiyatları ve yer bulabilme problemine karşılık otobüs seferleri daha uygun fiyatlarla vatandaşların karşısına çıkıyor. Bayramda İstanbul’dan Antalya’ya gidiş-dönüş otobüs biletleri kişi başı 1.100 TL’den başlıyor. Aynı şekilde İstanbul’dan İzmir’e otobüsle gidip gelmek 24 Haziran ila 3 Temmuz’u kapsayan dönemde kişi başı 1.000 TL’yi buluyor. Otobüste İstanbul’dan kişi başı gidiş-dönüş tarifesi Bodrum için 1.500 TL, Ankara’ya 700 TL, Erzurum 1.500 TL ve Trabzon’a 1.360 TL şeklinde devam ediyor. Ulaşımın en uygun yolu Yüksek Hızlı Tren’de ise (YHT) güncel tek yön tarifeleri şu şekilde; Ankara 248 TL, Eskişehir 161 TL, Konya 306 TL ve Karaman 376 TL.

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ARAÇ KİRALAMANIN GÜNLÜĞÜ 1.300 TL

Bayram döneminde araç kiralamak da önemli ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor. Ancak, artan sıfır otomobil fiyatları ve maliyetlerden ötürü sezonda günlük araç kiralamanın bedeli günlük en az 1.300 TL’yi buluyor. 9 günlük tatil döneminde B segmentinde manuel vitesli Hatchback bir otomobilin toplam kiralama tutarı 12 bin TL, C segmenti otomatik vitesli Sedan bir otomobilin toplam kiralama tutarı en az 13 bin 500 TL, C segmenti otomatik vitesli SUV bir otomobilin kiralama tutarı en az 18 bin TL’ye ulaşıyor. Lüks segmentte SUV bir otomobil kiralamak isteyenlerin günlüğü en az 5 bin TL’den 45 bin TL ödemesi gerekiyor. Daha üst sınıf otomobillerin 9 günlük kiralama bedelleri ise 100 bin TL’leri bile aşıyor.

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UÇAK BULAMAYAN OTOBÜSE AKIN ETTİ

Dokuz günlük bayram tatili öncesi otobüs seferlerinin dolduğunu belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, “Normal yani planlı otobüs seferlerimiz uçaklarda yer kalmamasından ve yüksek fiyatlardan dolayı doldu. 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihileri için Bakanlık’tan ek sefer talep etmiştik ve şu anda ek seferler için satış işlemlerimiz devam ediyor. Mazot, yedek parça gibi yürütme maliyetlerinden dolayı bu sene otobüs biletleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 10-20 arasında arttı” dedi.

tatil DÖNEMİNDE EN UYGUN TEK YÖN BİLET FİYATLARI (TL)

12.000 TL

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Dokuz günlük tatilde en ekonomik otomobili kiralamanın bedeli

2.350 TL

Bayramda Bodrum’a gidiş-dönüş tek kişilik ekonomik uçak bileti

1.100 TL

Antalya’ya bayram döneminde gidiş-dönüş en uygun otobüs bileti

496 TL

Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren’le gidip gelmenin toplam maliyeti