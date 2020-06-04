Uçuşlara yoğun ilgi

1 Haziran’da sınırlı olarak başlayan iç hat uçuşlarında beklenmeyen bir doluluk yakalandı. Yolcuların virüs nedeniyle tedirgin olmaları yüzünden uçakların birçok hatta boş gidip geleceği düşünülüyordu. Ancak daha ilk günden kısa hatlarda az olsa da uzun hatlarda ciddi bir doluluk yakalandı. Türk Hava Yolları (THY) ilk 3 gün sunduğu 9 bin 422 koltuktan yüzde 62’nin üzerinde bir doluluk yakaladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yakalanan doluluk kadar önümüzdeki günler için görünen rezervasyon yoğunluğundan da çok memnun olduklarını söyledi.

ŞARTLARA UYDULAR

Yolcuların yüzde 90 üzerinde hijyen şartlarına uydukları, maskesiz hiçbir yolcunun uçağa gelmediği bildirildi. Uçaklara yolcu alımında uygulanan sosyal mesafe uygulamasında zaman zaman sorunlar çıksa da ikazlarla kısa sürede daha iyi sonuçlar alınmaya başladı. THY’nin yolcuları için uçağa biniş öncesi sunduğu hijyen kitlerine de büyük ilgi gösterildi. AnadoluJet uçaklarındaki doluluk da THY’dekine paralel bir eğri sundu.

BAŞLANGIÇ İÇİN GÜZEL

Yerli havayolu sisteminin önemli oyuncularından Pegasus Hava Yolları da yüzde 61.40’lık bir doluluk oranını yakaladı. Uzun hatlarda doluluğun daha yüksek olduğunu söyleyen şirketin CEO’su Mehmet Nane ,”Başlangıç hareketinden çok memnunuz” dedi. Ağırlıklı olarak İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuşlarını yapan Pegasus’da da gelecek günlerdeki rezervasyon yoğunluğu ve satılan bilet sayısı şirketi rahatlattı.

YÜZDE 90’A ÇIKTI

Türk Hava Yolları ile Alman Lufthansa’nın yüzde 50-50 ortak olduğu SunExpres Havayolu da 1 Haziran günü yüzde 40 dolulukla uçtu. Doluluk oranı diğer gün artmaya başladı. Bugünden itibaren tüm hatlarda yapılacak uçuşlara da büyük ilgi olduğunu açıklayan yetkililer 3 Haziran’da doluluğun yüzde 90’a kadar yükseldiğini söylediler. Yarından sonra yoğunlaşacak uçuşlarda özellikle tatil bölgelerine gidişlerde ciddi yolcu artışı gözleniyor.

İZMİR’DEN UÇUŞLAR BAŞLADI

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hat uçuşlarının sorunsuz şekilde sürdüğü açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Sunexpress İzmir’den iç hat uçuşlarına başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iki ay sonra tarifeli iç hat uçuşlarının başlamasının ardından değerlendirme yapan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, şunları kaydetti: “Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu haftadan itibaren tüm ülkede kontrollü bir şekilde kısıtlamalar kalkmasıyla birlikte biz de tarifeli iç hat seferlerini karşılamaya başladık. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını umuyoruz.

İstanbul’dan Ankara ve İzmir gibi noktalara 1 olan sefer sayısı bugünden itibaren 3’e çıktı. Ay sonuna kadar da sefer sayılarının normale dönmesi bekleniyor.