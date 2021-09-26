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Uçurumlardaki kayalardan çıkarıyorlar.... Zorlu yolculuk sonrası sofralarda yerini alıyor

#Kaya Balı#Organik Bal#Bal Satışları
Uçurumlardaki kayalardan çıkarıyorlar.... Zorlu yolculuk sonrası sofralarda yerini alıyor

Batman'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Emekle çıkarılan balın binbir derde deva olduğunu ifade eden, arıcılık yapan Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini söyledi.

Kaya balı için tehlikeli tırmanışKaya balı için tehlikeli tırmanış
Kaya balı için tehlikeli tırmanış

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını belirtiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkiindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

Uçurumlardaki kayalardan çıkarıyorlar.... Zorlu yolculuk sonrası sofralarda yerini alıyor

'HASTALARA VERİYORUZ'

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını da satıyoruz" diye konuştu.

Uçurumlardaki kayalardan çıkarıyorlar.... Zorlu yolculuk sonrası sofralarda yerini alıyor

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ORGANİK BAL

Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise, "Bu bal tamamen organiktir. Köyde çalışmalarımızdan sonra gelip buraya kaya balı çıkartıyoruz. Tehlikeli bir iş ama biz bunun eğitimini aldık. Bu bal bütün hastalıklara şifa diyebiliriz. Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor. Bu nedenle eğitim almamış birisinin bu tehlikeli yolculuğu yapmamasını öneriyoruz" dedi.

Uçurumlardaki kayalardan çıkarıyorlar.... Zorlu yolculuk sonrası sofralarda yerini alıyor

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#Kaya Balı#Organik Bal#Bal Satışları