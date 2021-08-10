TZOB’tan çiftçiler için yardım kampanyası

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB koordinasyonunda, Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren 763 ziraat odasının katılımıyla yangından zarar gören çiftçiler ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı: “Ziraat odası başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri, yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin en başta hayvan varlıkları olmak üzere evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyor.”

Ülke genelindeki ziraat odalarının, yangının çıktığı günden itibaren yangın bölgelerindeki odalar vasıtasıyla afetten zarar gören çiftçilerin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyorlar. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya katkı sağlamaya çalışacağız. TZOB ve ziraat odalarımız olarak imkanlarımız ölçüsünde her daim desteklerimizi sürdüreceğiz.”

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