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Ekonomi
Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TZOB’tan çiftçiler için yardım kampanyası

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TZOB’tan çiftçiler için yardım kampanyası

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), orman yangınlarında zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yanan alanların ağaçlandırılması için ziraat odalarının da katılımıyla yardım kampanyası başlattı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB koordinasyonunda, Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren 763 ziraat odasının katılımıyla yangından zarar gören çiftçiler ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı: “Ziraat odası başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri, yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin en başta hayvan varlıkları olmak üzere evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyor.”

Ülke genelindeki ziraat odalarının, yangının çıktığı günden itibaren yangın bölgelerindeki odalar vasıtasıyla afetten zarar gören çiftçilerin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyorlar. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya katkı sağlamaya çalışacağız. TZOB ve ziraat odalarımız olarak imkanlarımız ölçüsünde her daim desteklerimizi sürdüreceğiz.”

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