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Twitter ofis eşyalarını satıyor

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Ofis#Eşya
Twitter ofis eşyalarını satıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 10:41

Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan genel merkezindeki ofisinde yer alan bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

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ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından tartışmalı geçen bir sürecin ardından satın alınan sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra "@" şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak. Heritage temsilcisi Nick Dove yaptığı açıklamada açık artırmanın Twitter'ın finansal durumu ile ilgili olmadığını söylerken, "44 milyon dolara satıldı, biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Twitter#Ofis#Eşya

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